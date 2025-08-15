Başkan duyurdu! Samsunspor yıldızlardan yıldız seçecek

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Başkan duyurdu! Samsunspor yıldızlardan yıldız seçecek

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesi öncesinde 4 yeni transfere imza attıracaklarını açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off'unda Panathinaikos ile karşılaşacak olan Süper Lig'in başarılı ekiplerinden Samsunspor'da transfer hareketliliği yaşanıyor.

Karadeniz ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarları heyecanlandırdı.

Yıldırım, "Hadi bakalım, kabul edin artık. Hiçbiriniz bunu beklemiyordu. 4 tane yeni oyuncu ile imza atacağız inşallah. Bilin bakalım Atatürk armalı kırmızı-beyazlı formayı kimler giyecek?" dedi.

'SAMSUNDAN ATİNA'YA DOSTLUK KÖPRÜSÜ KURMAYA GİDİYORUZ'

Panathinaikos eşleşmesi hakkında da konuşan Başkan Yıldırım, "Futbolun dili barış, kalbi kardeşliktir. 19 Mayıs’ın şehri Samsun’dan Atina’ya dostluk köprüsü kurmaya gidiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleriyle: Yurtta Sulh, Cihanda Sulh. Bizim Samsunspor'un söylemiyle de: Sahada rekabet, tribünde dostluk" diye konuştu.

GÜNDEMDEKİ YILDIZLAR

Öte yandan Samsunspor’un transfer döneminde kaleci Noel Törnqvist, orta saha Eyüp Aydın, ofansif oyun kurucu Afonso Sousa, kanat forvet Vaclav Cerny, santrafor Simon Banza, stoper Toni Borevkovic, forvet Silas Katompa-Mvumpa, santrafor Kelechi Iheanacho, kanat Denis Suarez ve orta saha Salih Uçan ile adı geçmişti.

Sözleşme imzalanacak 4 ismin bu isimler arasından olabileceği belirtiliyor.

