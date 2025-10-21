YENİÇAĞ - Kırşehir / Umut Türkay

Kırşehir’de hayata geçirilmek istenen altın madeni projesi için 30 Ekim’de gerçekleştirilecek 3. İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı öncesi, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 20 Ekim 2025 Pazartesi günü Ankara’da yoğun bir mesai gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu’nun, Kırşehir Kent Konseyi Başkanı Müfit Göçen, Kırşehir’i Koruma Platformu Başkanı Mustafa Düger ve teknik ekibimizle birlikte, Ankara’da yaptığı görüşmelerde 30 Ekim’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda, altın madeninin ÇED raporuna ilişkin yapılacak olan 3. İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) Toplantısı öncesi görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Ekicioğlu; “Kırşehir’i Koruma Platformu Başkanı Mustafa Düger, Kırşehir Kent Konseyi Başkanı Müfit Göçen ve teknik ekibimizle birlikte, 30 Ekim’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda, altın madeninin ÇED raporuna ilişkin yapılacak olan 3. İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) Toplantısı öncesinde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ı ziyaret ettik ve Kızılırmak’tan şehir merkezine su taşınması da dahil, altın madenlerinin illerimizde ve bölgemizde yaratacağı tahribatla ilgili görüş alışverişinde bulunduk.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ı ziyaretimizin ardından ise Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Mahmut Arıkan’a iadei ziyarette bulunarak bir görüşme gerçekleştirdik. Saadet Partisi Genel Sekreteri hemşehrimiz Sayın Cafer Güneş’in de bulunduğu ziyarette, 30 Ekim’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda, altın madeninin ÇED raporuna ilişkin yapılacak olan 3. İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) Toplantısı öncesinde konuyla ilgili bilgi paylaşımında bulunduk.

Ankara mesaimiz kapsamında, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Ekim ayı Meclis Toplantısına katılarak “Daha iyi bir gelecek, yerelden gelecek” şiarıyla çalışmalarımıza devam edeceğimizi duyurduk.

İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Musavat Dervişoğlu‘nu ziyaretimizde de Kırşehir’de hayata geçirilmek istenen altın madeni projesiyle ilgili görüş alışverişinde bulunduk.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi’nde yaptığımız ziyarette ise Bilecik Belediye Başkanımız Melek Mızrak Subaşı, Edirne Belediye Başkanımız Filiz Gencan, Manavgat Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Çiçek, Kırşehir’i Koruma Platformu Başkanı Mustafa Düger ve Kırşehir Kent Konseyi Başkanı Müfit Göçen ile birlikte, Cumhuriyet Halk Partisi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Gökan Zeybek‘i ziyaret ederek, 30 Ekim’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda, altın madeninin ÇED raporuna ilişkin yapılacak olan 3. İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) Toplantısı öncesi görüş alışverişinde bulunduk.

Belediye Meclis Başkan Vekilimiz Mehtap Karaburçak Tuzcu ise Kırşehir Kent Konseyi Başkanı Müfit Göçen ve teknik ekibimizle birlikte, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz’ı ziyaret ederek, 3. İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) Toplantısı öncesi görüş alışverişinde bulundular.” dedi.

Yapılan görüşmelerde altın madenlerinin sadece Kırşehir’i değil, Ankara’nın su kaynaklarını da tehdit ettiği vurgulanırken, Kırşehir heyetine destek vereceği de ifade edildi.