Başkan Ekinci müjdeyi verdi! 99 TOKİ konutu ve 1 iş merkezi yapılacak

Sorgun Belediyesi, ilçede inşa edilecek olan TOKİ konutlarının müjdesini verdi.

Sorgun Karşıyaka Mahallesinde yapılması planlanan 99 konut ve 1 iş merkezi projesinin imzaları tamamlandı. Başkanı Ekinci açıklamasında, "Başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum olmak üzere tüm emeği geçenlere ilçem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Hak sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Dar gelirli vatandaşların uygun şartlarda ev sahibi olmasını hedefleyen proje kapsamında, sosyal donatılarla desteklenmiş, modern yaşam alanları oluşturulacak. Aynı zamanda yapılacak olan iş merkezi ile hem bölge ekonomisine canlılık kazandırılması hem de istihdam imkanlarının artırılması amaçlanıyor.