Başkan ER: Yeni Sanayi Sitesi Projesi Esnafımızı Mağdur Ediyor!

Tokat - Fatih Karaman / Yeniçağ

Başkan Er, "Toplamda 183 milyon lira harcanmasına rağmen projede somut bir ilerleme olmaması, sanayi esnafını mağdur etmeye devam ediyor" dedi.

Başkan Er, yaptığı açıklamada projenin Tokat esnafı için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Esnafımız, işlerini daha modern koşullarda sürdürebileceği yeni bir sanayi sitesine kavuşmayı bekliyordu. Ancak geçen yıllara ve harcanan yüksek meblağa rağmen proje hala tamamlanmış değil; Tokat sanayicisi yıllardır belirsizlik içinde bekliyor" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Tokat İl Başkanı Erkan Er, projenin her aşamasının incelenmesi ve kamuoyuna şeffaf bir şekilde açıklanması gerektiğini belirtti. Tokat halkı ve esnafının modern bir sanayi sitesine kavuşabilmesi için sürecin takipçisi olacaklarını vurgulayan Başkan Er, “Esnafımız daha fazla beklemek zorunda kalmamalı; verilen sözler artık tutulmalıdır” diyerek projenin bir an önce tamamlanması çağrısında bulundu.