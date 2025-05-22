Başkan Erdem: Aydın'ın ulaşım ile ilgili sorunları ne zaman çözülecek?

Aydın/ Şerif Akarçeşme

AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, Aydın'ın Şehiriçi Ulaşımı ile ilgili basın açıklamasında bulundu. Erdem, yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"EFELER İlçemizde Otopark yetersizliği had safhadadır. Adnan Menderes bulvarı,Doğu Gazi bulvarı,Batı Gazi bulvarı ve Hükümet bulvarı Yeni Dörtyol, Eski Dörtyol kavşakları başta olmak üzere Atatürk Bulvarı kavşağı, Işıklı Kavşağı’nda trafik kilitleniyor. Salı günleri başta olanak üzere yağışlı hava varsa trafik felç oluyor. Sayın Özlem Çerçioğlu’nun söz verdiği Aydın'ın ihtiyacı olan 19 adet battı çıktı kavşaklar yapılmadı. 2014,2019 ve 2024 yerel seçimlerinde vaat ettiği, son seçim öncesi “projesi hazır, seçimden sonra kazmayı vuracağız, 6 ayda yapacağız.” dediği Yeni Dörtyol Köprülü Kavşak Projesi’ne hala başlanmadı.

İvedi bir şekilde trafiği rahatlatmak için battı çıktıların yapılması gerekiyor.

Alt yapı yetersizliği nedeniyle aşırı yağışlarda yaşanan ve trafikte araçların kalmasına neden olan göllenmeler trafik akışını yavaşlatmakta, durdurmakta, adeta felç etmektedir.

Yetersiz veya olmayan bölgelere yağmur suyu tahliye hatlarının acilen yapılması gerekiyor.

Sayın Özlem Çerçioğlu ASTİM Köprülü Kavşağı’ndan başlayıp, Adnan Menderes Üniversitesi merkez kampüsünün kuzeyinden İncirliova’ya bağlanacak 12 km’lik çevre yolu projesini açıkladı, fakat yapamadı.

Trafiği rahatlatmak için alternatif bisiklet yollarının yapılması ile bisiklet kullanımı teşvik edilmesi faydalı olacaktır.

Aydın’dan Denizli’ye gitmek için 62 ışık geçiyor ve 1,5 saatte ancak varabiliyorduk. Aydın-Denizli Otobanı ile bu çileden kurtulduk; 50 dakikada Denizli’ye ulaşıyoruz.

Nazilli Şehiriçi trafiği de çok sıkıntılı durumda…

Özellikle Garaj ve Dörtyol Kavşağı Bölgesi için köprülü kavşak yapılması elzemdir.

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Kuşadası genelinde trafik ve otopark sorunları had safhaya ulaşıyor. Özellikle şehir merkezi, Davutlar, Güzelçamlı ve Kirazlı yolunda yaşanan yoğunluk; vatandaşlarımızı, yerli ve yabancı turistleri ciddi şekilde mağdur ediyor. Plansız uygulamalar, yetersiz altyapı ve ilgisizlik bu sorunu her geçen yıl daha da büyütüyor.

Kuşadası şehir içi yollarında yapılan tek yön uygulamaları, trafiği rahatlatmak yerine adeta kilitlemiş durumda. Gelişi güzel yapılan yön değişiklikleri, tabelasız sokaklar ve yeterli trafik işaretlemesi olmaması nedeniyle sürücüler yönlerini şaşırıyor. Ayrıca birçok sokakta sağlı sollu ve hatta çift sıra park edilen araçlar yüzünden tek yön yollar fiilen kapanıyor. Bu durum hem yerli halkı hem de yaz sezonunda ilçeye gelen binlerce tatilciyi mağdur ediyor.

Davutlar mahallesi yaz aylarında neredeyse şehirleşmiş bir bölge haline geliyor ancak yollar hâlâ kırsal ölçekli. Dar sokaklar, kontrolsüz parklar ve ışıklandırma eksikliği trafik güvenliğini tehdit ediyor. Merkezdeki bazı kavşaklarda sinyalizasyon yok, trafik yoğunluğu kontrolsüz şekilde artıyor. Hem turizm hem de yerleşik nüfus dikkate alınarak acilen kapsamlı bir ulaşım planlamasına ihtiyaç var.

Güzelçamlı yazın nüfusu üçe katlanan bir bölge. Ancak bu artışa rağmen yıllardır herhangi bir yol genişletme veya yeni otopark yatırımı yapılmadı. Özellikle sahil hattında araçlar gelişigüzel park ediliyor, yollar tek şeride düşüyor. Merkezdeki sokaklarda iki aracın yan yana geçmesi imkânsız hale geliyor. Siteler bölgesi ve çevresindeki yollar da aynı şekilde araç yoğunluğu yüzünden çalışamaz durumda.

Kuşadası şehir merkezi ile Kirazlı arasında kalan yol, hem alternatif ulaşım güzergâhı hem de tarım ve turizm açısından kritik bir hat. Ancak yolun mevcut hali çok yetersiz. Asfalt bozuk, kenar bariyerleri eksik, virajlar keskin ve yolun bazı bölümleri gece karanlığında neredeyse görünmez halde. Yaz sezonunda bu yolda oluşan yoğunluk hem trafik güvenliğini hem de can güvenliğini tehdit ediyor. Söke-Ağaçlı-Davutlar Yolu da acilen ele alınmalıdır.

Söke Novada Kavşağı Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılmak üzere yatırım programına alındı. Projesi hazırlanıyor. Proje hazırlandıktan sonra ihalesi yapılarak yapımına başlanacak. Bu kavşağın yapılmasıyla özellikle yazın Kuşadası ve Didim’e gidecek vatandaşlar için çok büyük rahatlama olacaktır.

Şehir içi trafik sorunlarının çözümü için; şehir içi tek yön uygulamaları yeniden gözden geçirilmeli, trafik mühendisleri eşliğinde bilimsel bir yaklaşımla düzenlenmelidir.

Katlı ve açık otopark projeleri acilen hayata geçirilmelidir. Sahil yolu ve site içi yollar genişletilmeli, park düzenlemeleri yapılmalıdır.

Kirazlı yolu acilen genişletilmeli ve güvenlik altyapısı yenilenmelidir.

Toplu taşıma planlaması yeniden yapılmalı, özellikle yaz aylarında minibüs ve otobüs seferleri artırılmalıdır. Trafik zabıtası etkin çalışmalı, hem yönlendirme hem denetim görevlerini aktif şekilde yerine getirmelidir. Aydın Büyükşehir oldu; ama yerel yönetim mantalitesi ve vizyonu küçük kaldı.

Tarım, turizm, sanayi ve ticaret potansiyeli giderek büyüyen Aydın’ın ulaşım sorunlarının vizyoner ve uzman teknik bakış açısıyla hızla çözülmesi gerekiyor. Aydın hepimizin; hepimiz Aydın’a borçluyuz."