Başkan Erkan Er: "Esnafın prim indirimi beklentisi karşılanmalı"

Fatih Karaman/Tokat

İYİ Parti Tokat İl Başkanı Erkan Er, esnaf ve sanatkarların yüksek Bağkur primleri nedeniyle yaşadığı mağduriyeti gündeme getirdi. Başkan Er, Bağkur’luların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile eşit şartlarda emekli olmasının sağlanması gerektiğini belirterek, hükümete verilen sözlerin tutulması çağrısında bulundu.

“2023 SEÇİMLERİNDEN ÖNCE VERİLEN SÖZLER TUTULMALI”

Başkan Erkan Er, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 seçimleri öncesinde esnafa verdiği “Bağkur prim günü indirimi” sözünün hala yerine getirilmediğini hatırlattı. Esnaf ve çiftçilerin Bağkur prim gün sayısının 7200 güne düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Er, şu ifadeleri kullandı:

“Bağkur primleri, esnafımızın ödeyebileceği seviyeye çekilmeli ve esnafa prim desteği verilmelidir. Ayrıca, 1999 öncesi Bağkur’lu olanlar da SSK’lılarla aynı şartlarda emekli edilmelidir. Esnaflarımız yıllardır bu düzenlemeyi bekliyor ve artık hak ettikleri düzenlemelerin yapılmasını istiyorlar.”

“ESNAFIN TALEPLERİ DAHA FAZLA GÖRMEZDEN GELİNEMEZ”

Esnafın yaşadığı ekonomik sıkıntılara da değinen Başkan Er, özellikle çek borcu nedeniyle hapis cezası alan esnafların mağduriyetine dikkat çekti. Borçlarını ödeyemeyen esnafların hapse atılmasının çözüm olmadığını belirten Er, çekte hapis cezasının kaldırılması gerektiğini dile getirdi.

Ayrıca, küçük esnafın büyük market zincirleri ve AVM’ler karşısında ezilmemesi için Perakende Yasası’nın çıkarılması gerektiğini ifade eden Erkan Er, şunları söyledi:

“Esnafımız her geçen gün daha da zor şartlar altında ayakta kalmaya çalışıyor. Haksız rekabetin önüne geçmek ve küçük esnafı korumak adına Perakende Yasası bir an önce çıkarılmalıdır. Esnaflarımızın talepleri daha fazla göz ardı edilemez. Hükümet, verdiği sözleri yerine getirerek esnafa destek olmalıdır.”

Başkan Erkan Er, hükümeti esnafın sesine kulak vermeye çağırarak, mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi gerektiğini söyledi.