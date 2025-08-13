Başkan Erkan Er’den yaya geçidi uyarısı: İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı

TOKAT / FATİH KARAMAN

İYİ Parti Tokat İl Başkanı Erkan Er, Tokat Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı’nda bulunan yaya geçidinde sık sık yaşanan trafik kazalarına dikkat çekerek yetkililere çağrıda bulundu.

Başkan Erkan Er, yaptığı yazılı açıklamada, “Bugüne kadar bu yaya geçidinde onlarca kaza meydana geldi, maalesef bazı kazalar ölümle sonuçlandı. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı” dedi.

Başkan Er açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tokat’ta vatandaşlarımız bu noktadan karşıdan karşıya geçerken büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalıyor. Bu durum kabul edilemez. Yetkililerden ivedilikle bu tehlikeli yaya geçidinin kapatılmasını ve yerine güvenli bir üst geçidin yapılmasını talep ediyoruz. Daha fazla can kaybı yaşanmadan, kalıcı bir çözüm bulunmalıdır. İYİ Parti Tokat İl Başkanlığı olarak bu sorunun takipçisi olacağız."

Er ayrıca, “Yaşanan kazalar ve acılar bize ders olmalı. İnsan hayatı her şeyin üzerindedir. Yetkilileri bu konuda acil adım atmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.