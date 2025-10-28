Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Cumhuriyetin, Türk milletine bırakılan en değerli miras olduğunun altını çizen Başkan Erol, mesajında "Cumhuriyet, milletimizin bağımsızlık mücadelesindeki azmi, kararlılığı ve kahramanlığının en büyük eseridir. Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ilan edilen Cumhuriyet, Türk milletinin birlik ve direniş ruhunun simgesi, bizlere bırakılmış en değerli mirastır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği gibi ‘muasır medeniyetler seviyesine ulaşma’ hedefimiz doğrultusunda, ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Buharkent’te altyapıdan eğitime, spordan kültüre, yaşam alanlarından sosyal projelere kadar yürüttüğümüz hizmetler, hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve ilçemizi daha modern ve yaşanabilir bir kent hâline getirmek için atılan somut adımlardır. Cumhuriyetimizi korumak ve güçlendirmek, milletimize hizmet etmek en büyük sorumluluğumuzdur. Her adımımızda Buharkent’in kalkınmasını, vatandaşlarımızın refahını ve ilçemizin geleceğini önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizin kurulmasında emeği geçen tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, vatanı için canını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, milletimizin ve Buharkentli hemşehrilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerine yer verdi.