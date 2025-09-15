Başkan Güler: Geleceğin güvencesi Akören Göleti!

Ali YAZAN - ORDU / YENİÇAĞ



Ordu’nun su geleceğini güvence altına almak, her bir vatandaşın temiz ve güvenli içme suyuna erişimini sağlamak adına çalışmalar yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) aracılığı ile Gürgentepe ilçesinde hayata geçirdiği Akören Göleti çalışmalarında sona geldi.

180 BİN METREKÜP SU TUTMA KAPASİTESİ OLACAK



9 mahallenin içme suyu ihtiyacı ile turizm amaçlı planlanan gölet, 88 metre uzunluğunda zeminden 8 metre derinliğinde inşa edildi. 30 dönüm arazi üzerinde hayata geçen gölet, 180 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak.

BAŞKAN GÜLER: “AKÖREN GÖLETİ HEM SU İHTİYACINI KARŞILAYACAK HEM DE TURİZME KATKI SUNACAK”



Çalışmaları yerinde inceleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, suyun geleceğin vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi olduğunu vurguladı.



Hayata geçirilen gölet çalışmasının hem su ihtiyacını karşılanacağını hem de turizm amaçlı kullanılacağını ifade eden Başkan Güler, “Akören Göleti başta Gürgentepe olmak üzere Ordu’nun önemli bir çekim merkezi olacak. Buraya turistler gelecek. İçerisine sandallar koyacağız. Aynı zamanda 9 tane mahallemizin de su ihtiyacını karşılamış olacağız. Bu çalışmamızı tamamen OSKİ’nin imkanları ve mühendisleri ile hayata geçirdik. Bu çalışma ile 68. göletimizi de yapmış olduk. Su geleceğin vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi. Hayatın vazgeçilmez unsuru. Bunu garantiye aldığımız için Ordu yaşanılabilir bir yer olacak. Bu göletle hem su ihtiyacı karşılanacak hem de turistik bir çekim merkezi olacak” dedi.

“BELEDİYECİLİKTE GELECEĞİ DE GÖRMEK GEREKİYOR”



Belediye olarak hayata geçirilen gölet çalışmalarını da değerlendiren Başkan Güler, belediyeciliğin yol yapmak ve çöp toplamanın dışında geleceğe yönelik çalışmalara da ağırlık vermesi gerektiğini vurguladı.



Ordu’nun yarınlarını garanti altına alacak çalışmalara imza attıklarını kaydeden Başkan Güler, “Belediyecilik sadece asfalt yapmak, çöp toplamak değil. Geleceği de görmek lazım. Hiç kimsenin aklına gelmeyen işlerdi. Yapalım dedik ve Ordu’muza çok sayıda gölet kazandırdık. Bakanlığım döneminde DSİ bana bağlıyken 170’e yakın baraj yaptık. Şimdide Ordu’muza hizmet ediyoruz. Su ihtiyacı gelecekte iklim değişikliğinin en önemli sorunlarından bir tanesi olacak. Bu çalışmalarla bu durumu önlemeye çalışıyoruz. Ordu’nun en az 50 yılını sağlamış olacağız. Geçmişte Topçam Barajını yapmakla da bunu yapmıştık” ifadelerini kullandı.