Başkan Hakan Şehirli, kırsalda vatandaşlarla buluştu

Balıkesir Çölyakla Yaşam Derneği'nin Değirmenboğazı'nda düzenlediği kahvaltı programına da iştirak etti ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Şehirli, katıldığı etkinliklerde tüm hemşehrilerine teşekkürlerini iletti. Köy hayırlarının şehrin önemli ve güzel bir geleneği olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin toplumun birlik ve beraberliğine katkı sağladığını vurguladı. Şehirli, samimi ve güzel bir ortamda gerçekleşen bu buluşmaların önemine dikkat çekti ve davetlerini memnuniyetle kabul ettikleri için tüm vatandaşlara teşekkür etti.