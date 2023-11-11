Başkan kovmak istemedi yöneticiler antrenörü dövdü

1969 Bilecik Spor Kulübü antrenörü, gece yarısı kulüp binasına gelerek kendisini darp eden ve bina camlarını kıran kulüp yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunarak davacı oldu.

KAYNAK: İHA
Başkan kovmak istemedi yöneticiler antrenörü dövdü

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü yer aldığı 4. Grupta 5’inci hafta sonunda 1 puanda ligde sonunca sıra haftayı tamamladı. Rakip kaleye daha gol atamayan takımın yardımcı antrenörü bu hafta sonu gönderilirken, yöneticiler antrenör Murat Yıldırım’ın da gönderilmesi istediler. Kulüp Başkanı aynı zamanda TSO Başkanı da olan Mehmet Ergün, yöneticilerin bu talebini Pazartesi günü yapılacak toplantıda görüşülmesi gerektiğini söyledi. Yöneticiler artık sabırları kalmadığı dile getirseler bile bu talep başkan tarafından reddedildi.

Bilecik Spor Kulübü yöneticisi Ertan C., başka bir yönetici ve yedek yöneticilerden birinci sırada olan damadı Gökalp A. gece geç saatlerde kulüp binasına gitti. Ertan C. ve antrenör Murat Yıldırım arasında başlayan ağız dalaşı kavgaya dönüştü. İddialara göre Ertan C. ve damadı, antrenör Murat Yıldırım’ı darp etti ve kapı camları kırdı. Antrenör Murat Yıldırım polis eşliğinde kulüp binasından alınarak, ilk olarak Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Burada darp raporu alan hoca Ertuğrulgazi Polis Karakolu’nda yönetici Ertan C. ve damadı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Öte yandan antrenör Murat Yıldırım, kendisine telefonla ulaşan İHA muhabiri yaşananlarının doğru olduğunu teyidi aldı. Yıldırım, "Dün gece üzücü bir olay yaşandı. 2 yönetici ve yedeklerde bulunan bir yönetici gece kulüp binasına geldi. Beni darp ederek kapının camını kırdılar. Ben de bir şeye karışmayan yönetici harici Ertan C. ve sonradan öğrendiğim damadı Gökalp A. hakkında suç duyurusunda bulundum. Ardından Kulüp Başkanı Mehmet Ergün arayarak, helallik istedim ve takımdan ayrılacağım" dedi.

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