Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumartesi Pazarı’nda zabıta ekipleri ile beraber denetime çıktı.

Denetim esnasında pazarcı esnafının vatandaşlara yönelik tavrını fark eden Başkan Aşgın, tepi göstererek, “Vatandaşa efelenemezsiniz, müşteri her zaman velinimettir” uyarısında bulundu.

"MÜŞTERİ SİNEK DEĞİL, VELİNİMETTİR"

Denetim esnasında, bir esnaf müşterilere “Sinek” ifadesini kullandı. Başkan Aşgın ise, “Müşteri sinek değil, velinimettir. Böyle konuşan burada esnaflık yapamaz” diyerek ilgili esnaf hakkında işlem yapılmasını istedi.

Pazarda bir vatandaş ile esnaf arasında yaşanan tartışmayı fark eden Başkan Aşgın, tarafları dinledikten sonra, “Kimse kimseyi aldatmayacak, müşteri haklıdır” diyerek esnafın tezgahının kapatılmasını istedi.

"AZRAİL MİSİN?"

Pazarcılar ise Başkan Aşgın’ın tavrına tepki gösterdi. Bir pazarcı Başkan Aşgın’a "Azrail misin?" yanıtını verdi.

Başkanın denetimde sergilediği tutum sosyal medyada tebrikle karşılanırken, pazarcı esnafı ise büyük tepki gördü.