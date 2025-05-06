Başkan imzayı attı. Taraftarlar sevinçten deliye döndü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Başkan imzayı attı. Taraftarlar sevinçten deliye döndü

Trendyol Süper Lig'de 3'üncü sırada bulunan Yılport Samsunspor Başkanı Yüksek Yıldırım'ın ortak olduğu şirket, Suriye'deki Lazkiye Limanı'nın işletmesini aldı. Başkanın attığı imzaya sevinen Samsunlular "Başkan artık transferde kesenin ağzını açar. Hedef şampiyonluk" dedi.

Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Lazkiye Limanı’nın işletmesini alan CMA CGM ile dev anlaşma imzaladı. Samsunspor taraftarları, transferde büyük hamleler bekliyor.

Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Suriye’nin Lazkiye Limanı’nın işletmesini üstlenen Fransız lojistik devi CMA CGM ile 230 milyon euroluk anlaşmaya imza attı. Yıldırım Holding’in yüzde 24 hisseye sahip olduğu CMA CGM, 30 yıl boyunca limanı işletecek. Şam’daki Halk Sarayı’nda gerçekleşen törene Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve hükümet yetkilileri katıldı.

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Anlaşma kapsamında, 1,5 kilometre uzunluğunda ve 17 metre derinliğinde yeni bir rıhtım inşa edilecek. İlk yıl 30 milyon euroluk yatırımla altyapı yenilenecek, kalan 200 milyon euro dört yılda tamamlanacak.

Gelir paylaşımında Suriye hükümeti yüzde 60, CMA CGM ise yüzde 40 pay alacak. CMA CGM, Fransız-Lübnanlı iş insanı Rodolphe Saade ve ailesi tarafından yönetiliyor. Ancak şirketin en büyük hissedarlarından biri Türkiye merkezli Yıldırım Holding. CMA CGM'nin yüzde 24’lük hissesi, Robert Yüksel Yıldırım’ın başkanlığını yaptığı Yıldırım Holding’e ait.

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Bu yatırım, Suriye’nin dış ticaret kapasitesini artırarak Akdeniz lojistik ağlarına entegrasyonunu güçlendirecek.

Yüksel Yıldırım’ın CMA CGM yönetim kurulundaki rolü ve Yıldırım Holding’in şirketteki hissesi, anlaşmanın önemini artırıyor. Lazkiye Limanı, Suriye’nin en kritik ticaret noktalarından biri olarak öne çıkıyor. CMA CGM, 2009’dan beri limanda faaliyet gösteriyor ve modernizasyonla bölgedeki etkinliğini artırmayı hedefliyor.

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Samsunspor taraftarları, bu dev anlaşmadan büyük heyecan duyuyor. Trendyol Süper Lig’de üçüncü sırada yer alan takımlarının başarısıyla gurur duyan taraftarlar, Yıldırım’ın kazancıyla transferde kesenin ağzını açmasını bekliyor.

Taraftarlar “Mütevazı kadromuzla Beşiktaş ve Trabzonspor’u geride bıraktık. Birkaç takviyeyle Avrupa’da ses getirir, şampiyonluk yarışına ortak oluruz,” diyorlar. Yıldırım’ın iş dünyasındaki bu başarısı, Samsunspor’un geleceğine dair umutları yükseltiyor. Kulübün, önümüzdeki sezon daha iddialı bir kadroyla sahada olması bekleniyor.

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