Başkan Kara: “Toplu sözleşme masası kısır bir döngüye girmiştir”

Türk Sağlık-Sen Aksaray Şube Başkanı Taner Kara, Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci’nin açıklamalarına destek vererek toplu sözleşme sürecine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Kara, sekizinci dönem toplu sözleşme görüşmelerinin kamu çalışanları açısından hayal kırıklığıyla sonuçlandığını vurguladı.

Kara, kamu işveren heyetinin son teklifinin kabul edilemeyeceğini belirterek şunları söyledi:

“2026 yılı için yüzde 11+7, 2027 yılı için yüzde 4+4 artış ve taban aylığa bin TL zam teklifi; kamudaki ücret adaletsizliğini gidermeye, alım gücünü artırmaya ve maaşları yoksulluk sınırının üzerine çıkarmaya yetmemektedir. Bu nedenle, bu teklifin kabul edilmesi mümkün değildir.”

“SORUNLARI ÇÖZMEYEN TEKLİFLER MASAYI İŞLEVSİZ HALE GETİRDİ”

Kara, Türkiye Kamu-Sen’in kamu çalışanları ve emekliler için yıllardır biriken sorunların çözümünü masaya getirdiğini; ancak süreçte yine benzer bir tabloyla karşılaşıldığını dile getirdi.

“4688 sayılı Kanun’dan kaynaklanan yapısal aksaklıklar ve yetkili konfederasyonun süreci doğru yönetememesi, toplu sözleşme masasında çözülemeyen en önemli sorunları ortaya çıkarmıştır. Kapalı kapılar ardında yürütülen pazarlıklar, kamu çalışanlarının beklentilerini karşılamaktan uzaktır. Bu tablo, toplu sözleşme masasında artık değişimin kaçınılmaz olduğunu göstermektedir.”

“Yetkili konfederasyon kamu çalışanlarını hayal kırıklığına uğrattı”

Kara, toplu sözleşme sürecinde en büyük sorumluluğun yetkili konfederasyonda olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Aileleriyle birlikte 25 milyon vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren bu süreç ne yazık ki sönük ve verimsiz geçmiştir. En önemli müsebbiplerden biri de yetkili konfederasyondur. Kamu çalışanlarımızın sendikal tercihlerini yeniden gözden geçirmeleri artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Aksi halde, bu kısır döngü önümüzdeki dönemlerde de devam edecektir.”

“KAMU-SEN’İN TALEPLERİ MASADA”

Türk Sağlık-Sen Aksaray Şube Başkanı Kara, Kamu-Sen’in hazırladığı ve kamu çalışanlarının ekonomik ve sosyal hayatını doğrudan ilgilendiren talepleri şöyle sıraladı:

Maaş artışı, refah payı ve enflasyon farkı,

Ek ödeme, seyyanen zam, ilave ek ödemenin emekli maaşlarına yansıtılması,

3600 ek gösterge, yardımcı hizmetliler, vergi dilimleri,

Bayram ikramiyesi, aile ve çocuk yardımı, kira ve eğitim yardımı,

Büyükşehirlerde çalışan kamu görevlilerine destek verilmesi,

Taşeron uygulamasına ve sözleşmeli istihdama son verilmesi,

2008 öncesi ve sonrası göreve başlayan memurlar arasındaki sosyal güvenlik adaletsizliğinin giderilmesi.

“MÜCADELEMİZ MASAYLA SINIRLI DEĞİLDİR”

Kara, toplu sözleşme masasında anlaşma sağlanamamasının mücadelenin sonu olmadığını vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu:

“Sendikacılık çok boyutlu ve çok unsurlu bir mücadeleyi gerektirir. Türkiye Kamu-Sen, sendikacılığın gereğini yapacak iradeye ve donanıma sahiptir. Hakem Kurulu sürecinde heyetin, sorunların sürdürülmesi değil çözülmesi noktasında irade ortaya koymasını bekliyoruz. Bizler, çalışanlarımızın insan onuruna yaraşır bir hayat seviyesine ulaşması için her platformda mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Türk Sağlık-Sen Aksaray Şube Başkanı Taner Kara, toplu sözleşme sürecinde yaşanan aksaklıkların çalışanların beklentilerini karşılamadığını belirterek, yetkili konfederasyonun değişmesi gerektiğine dikkat çekti. Kara, “Bu teklif kamu çalışanları için kabul edilemez. Mücadelemiz Hakem Kurulu sürecinde ve her platformda devam edecektir” ifadeleriyle sürecin takipçisi olacaklarını duyurdu.