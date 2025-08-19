Başkan Karlıbel: Bu gidişle ömür geçer, iş bitmez!

Ali YAZAN - ORDU / YENİÇAĞ

Başkan Adil Levent Karlıbel, “Bu şehirde ömür geçer, iş bitmez” diyerek siyasilere ve yetkililere çağrıda bulundu: “Artık tavır alın, Ordu’nun acil ihtiyaçlarını önceliklendirin.”

“8 YILDA YAPILAMAYANI YAPTIK, ŞİMDİ SIRA DEVLETTE”

2. OSB’YE DOĞALGAZ HÂLÂ GELMEDİ

Başkan Karlıbel, Ordu’nun sanayi altyapısına dair açıklamasında 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ihalesinin yapılmasına rağmen doğalgaz bekleyişinin sürdüğünü vurguladı. Karlıbel şunları kaydetti:

“8 yılda yapılamayanı yaptık. 2’nci Organize Sanayi Sitemizin ihalesi yapıldı, müteahhit işe başlayacak ama doğalgaz bekliyoruz. Karacaömer ile Uzunisa arasındaki sanayi bölgemizde birinci etap imar uygulaması tamamlandı, ancak ikinci etap hâlâ başlamadı.”

Bölgedeki önemli fındık işleme tesislerinin ve Çamsan gibi büyük sanayi kuruluşlarının doğalgazsız kalmasının rekabeti zorlaştırdığını söyleyen Karlıbel, “AKSA ve BOTAŞ’a etki edecek olan siyasilerimizdir. Artık ellerini taşın altına koysunlar. Aksi takdirde yeni yatırımcılar da buradan kaçacak” ifadelerini kullandı.

“ÜRETİM VADİSİ VE FUAR ALANI PROJELERİ YAVAŞLADI”

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE HIZLANMA ÇAĞRISI

Karlıbel, açıklamasının bir diğer bölümünde Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin (OBB) yürüttüğü üretim vadisi ve fuar alanı projelerinin de beklenen hızda ilerlemediğini ifade etti:

“Küçük ve orta ölçekli sanayicilere zemin oluşturacak üretim vadisi ve Ordu’yu Karadeniz’de öne çıkaracak fuar alanı projeleri beklenen seviyede değil. Ordu’nun tekrar Samsun ve Trabzon’un gerisinde kalmaması için bu projeler acilen eyleme dönüştürülmelidir. Bu memleket hepimizin. Yetkililer artık görevini yapmalı.”

“15 YILDA 15 KİLOMETRE YOL YAPILAMADI”

ÇAMBAŞI YOLU YİNE GÜNDEMDE: “ORDULULARA YAZIK”

Ordu’nun turizm yatırımları arasında önemli bir yer tutan Çambaşı Yaylası yolundaki gecikmeler de Karlıbel’in gündemindeydi. Sert eleştirilerde bulunan Karlıbel şöyle konuştu:

“Çambaşı hâlâ yol sorununu çözemedi. 15 yıldır 15 km yolu bitiremedik. Vaat ederken mangalda kül bırakmayanlar, zahmet edip özel araçlarıyla Çambaşı’na gitsinler. Üç tane makine 15 Ağustos’ta işe başladı, eşelenip duruyor. Bir ay sonra yağmurlar başlayacak, yine hiçbir şey yapılmamış olacak.”

EYLEM SİNYALİ; "O YOLU KESERİZ!"

Karlıbel, bölgedeki turizm yatırımcılarının ve vatandaşların mağdur edildiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: