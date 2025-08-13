Başkan Kasım Gülpınar AKP'ye mi geçecek? Son noktayı koydu

Şanlıurfa'da 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi'nden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kasım Gülpınar, 2 Eylül günü sürpriz bir karar ile partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.

O günden bu yana AKP'ye geçeceği iddia edilen Kasım Gülpınar, tartışmalara son noktayı İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamada koydu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ile konuştum. Gülpınar, AK Parti'ye geçeceği iddiasını kesin bir dille yalanlıyor. "Değil geçmek, aramızda bir görüşme bile olmadı" diyor. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) August 12, 2025

Şanlıurfa'nın deneyimli siyasetçilerinden Mehmet Kasım Gülpınar, 24., 25., 26. ve 27. dönemlerde AKP'den milletvekilliği yaptıktan sonra 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Gülpınar, belediye başkanı seçildikten sonra 3 Eylül 2024 günü sürpriz bir şekilde partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Gülpınar, her ne kadar yola bağımsız devam edeceğini öne sürse de AKP'ye geçeceği iddialarının önüne geçemedi.

İstifası ve AKP'ye geçeceği iddiaları kentte kendisine oy veren vatandaşların da tepkisini çeken Gülpınar'ın, geçtiğimiz gün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmesi de bu iddiaları tekrar güçlü bir şekilde gündeme taşımıştı.

halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, söz konusu iddiaları Mehmet Kasım Gülpınar'a sordu.

Gülpınar, İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamada, iddiaları kesin bir dille yalanlarken, AKP ile bu konuda herhangi bir görüşme yapmadığını ifade etti.

Görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Saymaz, şu ifadeleri kullandı:

"Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ile konuştum. Gülpınar, AK Parti’ye geçeceği iddiasını kesin bir dille yalanlıyor. 'Değil geçmek, aramızda bir görüşme bile olmadı' diyor."

