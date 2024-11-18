Başkan Kaya'dan muhtarlara: 'Sizler yol arkadaşımızsınız'

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Ortahisar mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiği kahvaltı programında, muhtarların önemine dikkat çekerek, "87 mahallemizdeki herhangi bir muhtarımızın derdi, bizim derdimizdir" dedi.

Başkan Kaya, toplantıda yaptığı konuşmada, muhtarlarla birlikte Ortahisar’ı daha yaşanabilir hale getirmek için çaba gösterdiklerini vurguladı. 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayamadıkları için bu kahvaltıyı düzenlediklerini belirten Kaya, "Hep birlikte burada bir aile olduk. Bu şehrin daha güzel olması adına her birimiz canla başla gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaya, kamu hizmetlerinin sunumunda kaliteli iş yapmanın önemine değinerek, sınırlı kaynakları verimli kullanmak için çaba sarf ettiklerini dile getirdi. "Birbirimizi incitmeden konuşmalıyız. Sorunların üstesinden oturarak gelmeliyiz" diyen Başkan Kaya, tüm muhtarların sorunlarını dinleyeceklerini ve çözüm üreteceklerini belirtti.

Muhtarlık müessesesinin önemine de değinen Kaya, muhtarların kendileri için mesai arkadaşları olduğunu ifade ederek, "Biz meseleye çözüm odaklı bakıyoruz. Derdimiz milletimize hizmet etmek, hayır duasını almak" şeklinde konuştu.