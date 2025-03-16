Başkan Kotan, ilkokul öğrencisinin sorularını yanıtladı

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, kendisini ziyaret eden ilkokul öğrencisi Selin Yıldırım’ın sorularını yanıtladı. Ziyaretin sonunda Selin ile kardeşi Ece, Kotan’a çizdikleri resimleri hediye ederken Kotan da öğrencilere oyuncak hediye etti.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Selin Yıldırım, kardeşi Ece ve babaları Tolga Yıldırım’ı makamında ağırladı. Minik Selin ziyarette, Başkan Kotan’a merak ettiği soruları yöneltti. Samimi bir ortamda geçen görüşme sonunda Selin ve Ece, çizdikleri resimleri Başkan Kotan’a hediye etti. Başkan Kotan’ın yüzünü güldüren hediyenin ardından da Kotan, Selin ve Ece’ye oyuncak hediye ederek çocukları mutlu etti.

Selin Yıldırım’ın sorularını yanıtlayan Kotan, “Bu göreve nasıl geldiniz?” sorusunu, “Seçilerek geldim, bir yıl önce Konyaaltı halkı sandığa giderek oylama yaptı” yanıtını verdi. “Size bu görevde kimler yardım ediyor” sorusuna ise Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve müdürlerin kendisine destek olduğunu belirten Kotan, belediyecilik görevleri arasında; temizlik, park yapımı ve ruhsat işlemlerinin de yer aldığını anlattı. Belediyenin çocuklara yönelik hizmetleriyle ilgili soruyu da cevaplayan Başkan Kotan, “Çocuklar bizim önceliğimiz. Talepleri dikkate alarak parkları artırıyoruz. Spor ve yaz kursları düzenleniyor. İhtiyaç sahibi çocuklara destek oluyoruz. Kreşlerimizde çocuklarımız eğitim alıyor” diye konuştu.

“Görevi yaparken nasıl hissediyorsunuz?” sorusunu cevaplayan Başkan Kotan, “Aldığımız görevi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Konyaaltı gibi bir yerde hizmet etmek çok güzel bir duygu. Her yaştan vatandaşlarımız için birbirinden farklı hizmetlerimiz var ve yeni projeler üretmeye devam ediyoruz. Özellikle çocuklarımızın, yani sizlerin mutluluğunu çok önemsiyoruz” ifadelerini kullandı. Röportaj sonunda Selin, sorularını cevapladığı için Başkan Kotan’a teşekkürlerini iletti.

Ziyaretin sonunda Kotan, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.