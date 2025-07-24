Başkan Kurnaz: "Kadının elinin değdiği yer güzelleşiyor"

İlkadım Kent Konseyi Kadın Meclisi Genel Kurulu, İlkadım Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da yapıldı. Kadın Meclisi Başkanlığı Genel Kurulu'nda, yapılan oylamanın ardından Muradiye Ergin başkan seçildi. Programda konuşan Başkan İhsan Kurnaz, "Geçtiğimiz ay İlkadım Kent Konseyimizi oluşturmuştuk. Şimdi ise çok önem verdiğimiz Kadın Meclisimizi kurduk. Önümüzdeki süreçte gençlik ve çocuk meclislerimizi de oluşturacağız. Şehrimizi, ilçemizi fikirlerle birlikte yönetmek ve şekillendirmek amacıyla oluşturulan bu meclislerle ilçemiz adına önemli projelere imza atacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"KADININ ELİNİN DEĞDİĞİ YERİN GÜZELLEŞECEĞİNE İNANIYORUZ"

Kadınların hassasiyet ve bakış açısının şehri güzelleştireceğini söyleyen Başkan Kurnaz, "Kadın Meclisi bizler için çok önemli. Çünkü kadının elinin değdiği yerin güzelleşeceğine inanıyoruz. Kadının hassasiyeti ve bakış açısı; şehrimizin gelişiminde önemli bir rol oynayacak" şeklinde konuştu.

İlkadım Kent Konseyi Kadın Meclisi Yönetiminde ayrıca Zehra Özkan, Aydanur Bayraktar, İnci Ekinci, Emine Cenk, Canan Kalkıcı, Rezzan Yılmaz, Sümeyye Kozal, İlknur Yılmaz ve Eda Arslan yer aldı.