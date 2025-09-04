Başkan Kuruoğlu: İnanıyoruz ki, kamu çalışanlarının feraseti birçok yanlışı düzeltecektir

Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu Genel Başkanı Levent Kuruoğlu enflasyon rakamları ile ilgili yapmış olduğu değerlendirmede şu ifadelere yer verdi;

Memur ve emeklisine dayatılan sefalet zammı sonrasında, enflasyon oyunları hız kesmeden devam ediyor.

ENAG, Ağustos ayı enflasyonunu %3,23, yıllık enflasyonu %65,49 açıkladı.

TÜİK ise aylık enflasyonu %2,04, yıllık enflasyonu %32,95 olarak ilan etti.

TÜİK enflasyonuna göre, memur ve emeklisine verilen %5 zamdan geriye sadece %0,9 kaldı. Görülüyor ki, Toplu Sözleşme zammı olan %5, TÜİK enflasyonu baz alındığında bile iki ayda eridi. Kaldı ki, halkın enflasyonunun TÜİK’in hayallerinin çok ötesinde olduğu, artık her bir vatandaşımızın genel kabulüdür.

Değerli kamu çalışanları, ekonomik ve sosyal anlamda birçok problemle baş başa bırakıldığınız gün gibi ortadadır. Siyasi iktidarların, bilhassa mevcut iktidarın, memur ve emeklisinin tüm taleplerine kulak tıkadığı, son yapılan Toplu Sözleşme sürecinde çok daha net görülmüştür. Anlaşılan odur ki, iktidarın ekonomik becerisi (!) ekonomik başarısızlığının tüm yükünü memur, memur emeklisi, asgari ücretli gibi dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın sırtına yüklemekten ibarettir.

Ağustos ayında yapılan ve her yönüyle tam bir rezalet, stratejisi bakımından ise tam bir pazarlama ve satış olan Toplu Sözleşme sürecini hep birlikte yaşadık. Bu senaryo yeni olmamakla birlikte, bu defa tüm yönleriyle nasıl bir sendikal kokuşmuşluk içinde olduğumuzu, tercihlerimizin bugünümüzü ve geleceğimizi nasıl kararttığını anlayan, idrak sahibi insanlara göstermesi bakımından önemlidir.

Günlerce bahsettiğimiz olayların detayına tekrar girmeyeceğim, ancak feraset sahibi tüm kamu çalışanlarının bu rezil süreci çok iyi değerlendirmelerini ve gerekli tedbirleri almalarını istirham ediyorum. Hiçbir sarı sendikaya ihtiyaç yoktur. Bunların ortaya saldıkları korkutma, tehdit politikaları eminim ki bunların sonunu da getirecektir.

Ülkemizin en aydın kesimini oluşturan kamu çalışanları, sadece sendikal hareket için değil, ülke ve milletimizin istikbali bakımından da gerekli bilgi birikimi ve donanıma sahiptir.

Hür-Sen olarak, 4 milyon feraset sahibi insanın ortaya koyacağı tavrın sadece sendikal alanda değil, ülke geleceği yönünden de birçok yanlışın düzeltilmesi sonucunu doğuracağına yürekten inanıyoruz.