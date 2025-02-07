Başkan MHP'yi ziyarete gittiğine bin pişman oldu! Çileden çıktı, sosyal medyada isyan etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Başkan MHP'yi ziyarete gittiğine bin pişman oldu! Çileden çıktı, sosyal medyada isyan etti

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun ziyarete gittikleri MHP Kayseri İl Başkanlığı’nda kapıda kaldı. Duruma tepki gösteren Altun, “Karşılaştığımız tablo Türk milletinin misafire yaklaşımı ile bağdaşmaz” sözleriyle duruma tepki gösterdi.

Kayseri’de Saadet Partisi ile MHP arasında randevu krizi yaşandı.

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun ve beraberindeki parti yöneticileri önceden randevu alarak gittikleri MHP Kayseri İl Başkanlığı’nda kapıda kaldı. Altun, sosyal medya hesabından bu duruma tepki gösterdi.

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“TÜRK MİLLETİNİN MİSAFİRE YAKLAŞIMIYŞA BAĞDAŞMAZ”

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, yaşanan krizi sosyal medya hesabından duyurdu.

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Erdal Altun

Altun, önceden randevu alarak gittikleri MHP İl Başkanlığı’nda Türk milletinin misafire yaklaşımı ile bağdaşmayan bir uygulama ile karşılaştıklarını belirtti.

X hesabından duruma tepki gösteren Altun, şu ifadeleri kullandı:

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı olarak yeni nesil siyaset ilkeleri doğrultusunda Genel Başkanımızın siyasetten öfke ve ayrıştırıcı dili silme prensiplerine uygun olarak Sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilere ziyaretler yapmaktayız. Bu bağlamda il sekreteryamızın ziyaret için randevu istediği MHP Kayseri il başkanlığını bu gün verilen randevuya ve belirtilen saatte uygun olarak yönetim kurulu üyelerimizle ziyarete gittik. Karşılaştığımız tablo Türk milletinin misafire yaklaşımı ile bağdaşmadığını belirtmekle olayı Saadet Partimize bir tavır olarak değerlendirmek istemiyorum.

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