YENİÇAĞ - Afyonkarahisar / İlyas Kaan Taytak

İYİ Parti Bolvadin ilçe kongresinde konuşan İYİ Parti il başkanı Muhammet Mısırlıoğlu, Bolvadin belediyesi tarafından uygulanan halk ekmek kuyruğunu eleştirerek, “bizleri 5 TL’lik ekmek kuyruğuna mecbur bırakan bu yönetim anlayışına yazıklar olsun, Allah kahretsin” dedi.

Bolvadin İYİ Parti 4. Olağan ilçe kongresine il başkanı Muhammet Mısırlıoğlu ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra ilçe teşkilatından partililer ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kongrede saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından ardından, gündemin diğer maddeleri görüşüldü. İYİ Parti genel başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun mesajı okunmasının ardından geçilen seçime, tüm delegelerin oyunu alan Osman Kalay ilçe başkanlığına seçildi.

Konuşmalarında vatandaşların sorunlarını dile getirerek ucuza ekmek alabilmek için, vatandaşı kuyrukta bekleten yönetimi eleştiren başkan Muhammet Mısırlıoğlu, “5 liraya ekmek dağıtıyorlar, bizi 5 TL’lik ekmek kuyruğuna mecbur bırakan bu yönetim anlayışına yazıklar olsun, Allah kahretsin” şeklinde konuştu.

“ÇOK YİYORLAR, VATANDAŞIMIZDA 5 LİRAYA EKMEK YESİN”

İYİ Parti Bolvadin ilçe başkanı Osman Kalay, “5 liraya ekmek dağıtıyorlar, vatandaşımız bunu kendisine bir hediye gibi görüyor, güzel birşey yesin vatandaşımız, çünkü çok yiyorlar vatandaşımızda 5 liraya ekmek yesin, fakat vatandaşın şunu dile getirmemesi lazım, ben niye 5 TL’ye ekmek almak için sıraya geçiyorum? Bunu sorgulanacaksınız bunu irdeleyeceksiniz, bunu yaptığımız zaman işte biz olacağız. 5 liraya ekmek almak için sıkıla büzüle sırada duranları ben tanıyorum” ifadelerini kullandı.

Salonda söz alan vatandaşlardan Tahir Kırıkkulak, “5 liralık ekmekten kim istifade ediyor? Oraya dokun başkan, sıra önemli değil, 5 lirada olması da önemli değil, kim kazanıyor bundan kim? beşli çete” sözlerinin ardından, salondaki vatandaşlar alkışlar eşliğinde MHP’li belediye yöneticilerine şeffaflık çağrısında bulundu.