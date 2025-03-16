Başkan müjdeyi verdi! Fatih Karagümrük yeni stadyumuna kavuşuyor

Düzenleme: Kaynak: DHA

Süper Lig’e yükselen Fatih Karagümrük seyircilerine stat müjdesi geldi. . Bu dönemde yeni stat inşaatı için başvurular yapan ancak sonuç alamayan kırmızı-siyahlılar yeni stadyumuna kavuşuyor.

Süper Lig'e yükseldiği 2020-21 sezonundan beri kendi stadyumunda maçlara çıkamayan Fatih Karagümrük'e stat müjdesi geldi.

Başkan müjdeyi verdi! Fatih Karagümrük yeni stadyumuna kavuşuyor

TFF 1'inci Lig'de yer aldığı dönemlerde maçlarını Vefa Stadyumu'nda oynayan Fatih Karagümrük, 2020-21 sezonunda Süper Lig'e yükselmesinin ardından maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadyumu ve çeşitli stadyumlarda oynamıştı. Bu dönemde yeni stat inşaatı için başvurular yapan ancak sonuç alamayan kırmızı-siyahlılar yeni stadyumuna kavuşuyor.

MAÇ ÖZETİ | Erzurumspor FK - Fatih Karagümrük : 0 - 3MAÇ ÖZETİ | Erzurumspor FK - Fatih Karagümrük : 0 - 3

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Vefa Stadyumu'nun yerinde 7 bin 680 kapasiteli yeni bir stadyumun inşa edileceğini duyurdu. Fatih Karagümrük taraftarına sosyal medya hesabı üzerinden müjdeyi veren başkan Turan, "Fatih Karagümrük'ümüz ve taraftarlarımızla, Kocaelispor maçı öncesi güzel bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Kulübümüzün 100'üncü yılında Karagümrük'ümüz, 7 bin 680 seyirci kapasiteli, 46 bin 000 metre kare inşaat alanıyla yeni stadına kavuşuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle inşa edeceğimiz bu stat, kulübümüzün tarihi mirasına yakışır bir eser olacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a projeye olan destekleri için şükranlarımı sunuyorum. Kocaelispor maçında, ilçemizin gururu Fatih Karagümrük'e başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan müjdeyi verdi! Fatih Karagümrük yeni stadyumuna kavuşuyor

Başkan müjdeyi verdi! Fatih Karagümrük yeni stadyumuna kavuşuyor

Başkan müjdeyi verdi! Fatih Karagümrük yeni stadyumuna kavuşuyor

Başkan müjdeyi verdi! Fatih Karagümrük yeni stadyumuna kavuşuyor

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