Başkan Özarslan’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı!

Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, bağımsızlık ve vatan sevgisinin sembolü olan bu anlamlı günü, ilçede gerçekleştirecekleri özel programlarla taçlandıracaklarını duyurdu. Özarslan, tüm Keçiörenlileri etkinliklere katılmaya davet ederken, şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışıyla ilçeyi geleceğe taşımaya devam ettiklerini vurguladı.

Dr. Mesut Özarslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın, aziz milletimizin cesareti ve fedakârlığıyla kazanılan bağımsızlık mücadelesinin en güçlü nişanesi olduğunu belirtti. “Şanlı tarihimizden aldığımız sorumlulukla, Keçiören’imiz ve kentimiz için gece gündüz çalışıyoruz. Her çalışmamız, geleceğe miras kalacak bir eser olarak şekilleniyor” diyen Özarslan, belediyenin şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı yönetim anlayışıyla ilçeyi daha güzel yarınlara taşımayı hedeflediğini ifade etti.

29 AĞUSTOS’TA “ATATÜRK” FİLMİ GÖSTERİMİ

Zafer Bayramı kutlamaları, 29 Ağustos Cuma günü saat 20.00’de Keçiören Belediyesi önünde düzenlenecek “Atatürk” filmi gösterimiyle başlayacak. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını ve mücadelelerini konu alan bu anlamlı film, hemşehrilere açık hava sinema etkinliğiyle sunulacak. Dr. Özarslan, bu gösterimin, genç nesillere bağımsızlık ruhunu ve Atatürk’ün vizyonunu aktarmak için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. 30 Ağustos’ta Zafer Anıtı Açılışı ve Ceza Konseri30 Ağustos Cumartesi günü kutlamalar, saat 19.00’da Fatih Köprüsü çıkışında yer alan 30 Ağustos Zafer Anıtı’nın açılışıyla devam edecek. Anıt açılışının ardından düzenlenecek Zafer Yürüyüşü, bayraklarla ve coşkuyla gerçekleşecek. Aynı gün saat 20.00’de, Keçiören Belediyesi önünde ünlü sanatçı Ceza’nın sahne alacağı bir konserle bayram coşkusu doruğa ulaşacak. Özarslan, “Bayraklarımızla, coşkumuzla bu anlamlı günü hep birlikte kutlayacağız. Tüm hemşehrilerimi bu eşsiz etkinliklere davet ediyorum” dedi.

ŞEHİTLERE MİNNET, GELECEĞE SÖZ

Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm aziz şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andı. “Bu zafer, bağımsızlık ve özgürlük aşkımızın en büyük sembolüdür. Bizler de bu bilinçle Keçiören’i daha güzel yarınlara taşımak için durmaksızın çalışıyoruz” diyerek, tüm hemşehrilerine sevgi ve saygılarını sundu. Keçiören Belediyesi’nin düzenlediği bu etkinlikler, hem tarihî bir zaferi anmak hem de ilçede birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmek için bir fırsat sunuyor. Tüm Ankaralılar, 29-30 Ağustos tarihlerinde Keçiören’de buluşarak Zafer Bayramı coşkusunu yaşamaya davet ediliyor.

BAŞKAN ÖZARSLAN'DAN KUTLAMA MESAJI;

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, aziz milletimizin cesareti ve fedakârlığıyla kazanılan bu zafer; bağımsızlık, özgürlük ve vatan sevgisinin en güçlü nişanesi olarak tarihe altın harflerle yazılmıştır.

Bizler de şanlı tarihimizden aldığımız büyük sorumlulukla Keçiören’imiz ve kentimiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Her yapılan çalışmanın geleceğe miras kalacağının bilincinde bir yönetim anlayışıyla; şeffaf, hesap veren, katılımcı bir şekilde ilçemizi güzel yarınlara taşıyoruz.

Zafer Bayramımız vesilesiyle tüm hemşehrilerimi, 29 Ağustos Cuma günü saat 20.00’de Belediyemizin önünde gerçekleştireceğimiz “Atatürk” filmi gösterimine davet ediyorum. 30 Ağustos Cumartesi günü ise Bayramımızın coşkusunu saat 19.00’da Fatih Köprüsü çıkışında yer alan 30 Ağustos Zafer Anıtı’mızın açılışı ve ardından Zafer Yürüyüşü ile taçlandıracağız. Saat 20.00’de ise Belediyemizin önünde Bayraklarımızla ve tüm coşkumuzla Ceza konserinde buluşacağız. Tüm hemşehrilerimi bu eşsiz etkinliklerimize davet ediyorum.

Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.