Kaynak: Haber Merkezi
Başkan Özden’den Tosya ve Osmancık’a teşekkür!

Bilecik’in Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden ilçede yapımı devam eden ‘Bozkurt Konutları’nın yapımında destek olan Tosya ve Osmancık Belediye Başkanlarına teşekkür ziyaretinde bulundu.

Serhat KAYA - BİLECİK / YENİÇAĞ

Ziyaretleri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyuran Başkan Özden paylaşımında, “Ne yediğimiz aşı unuturuz nede attığımız taşı” ifadelerini kullanırken, konutların her bir tuğlasında desteği ve emeği olan Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil’e şiir ile teşekkür etti.

2-022.jpg

Başkan Özden paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

“Beden ölür, çürür, cana bakın siz.
Kim kiminle yürür, ona bakın siz.
Bırakın dönsün dönme dolaplar.
Haktan hakikatten yana bakın siz
NE YEDİĞİMİZ AŞI UNUTURUZ NEDE ATTIĞIMIZ TAŞI
İlçemize yaptığımız Bozkurt Konutlarımızın her tuğlasında desteği ve emeği olan Osmancık Belediye Başkanımız Ahmet GELGÖR ve Tosya Belediye Başkanımız Volkan KAVAKLIGİL’i ziyaret ederek teşekkürlerimizi ilettik.
Yenipazar Bozkurt Konutları tuğlaları Tosya ve Osmancık Belediyelerinden.
Teşekkürler Ahmet abi, Teşekkürler Volkan gardaşım.”

