Başkan Özden’den Tosya ve Osmancık’a teşekkür!

Serhat KAYA - BİLECİK / YENİÇAĞ
Ziyaretleri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyuran Başkan Özden paylaşımında, “Ne yediğimiz aşı unuturuz nede attığımız taşı” ifadelerini kullanırken, konutların her bir tuğlasında desteği ve emeği olan Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil’e şiir ile teşekkür etti.
Başkan Özden paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
“Beden ölür, çürür, cana bakın siz.
Kim kiminle yürür, ona bakın siz.
Bırakın dönsün dönme dolaplar.
Haktan hakikatten yana bakın siz
İlçemize yaptığımız Bozkurt Konutlarımızın her tuğlasında desteği ve emeği olan Osmancık Belediye Başkanımız Ahmet GELGÖR ve Tosya Belediye Başkanımız Volkan KAVAKLIGİL’i ziyaret ederek teşekkürlerimizi ilettik.
Yenipazar Bozkurt Konutları tuğlaları Tosya ve Osmancık Belediyelerinden.
Teşekkürler Ahmet abi, Teşekkürler Volkan gardaşım.”