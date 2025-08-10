Başkan Özden’den Tosya ve Osmancık’a teşekkür!

Serhat KAYA - BİLECİK / YENİÇAĞ

Ziyaretleri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyuran Başkan Özden paylaşımında, “Ne yediğimiz aşı unuturuz nede attığımız taşı” ifadelerini kullanırken, konutların her bir tuğlasında desteği ve emeği olan Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil’e şiir ile teşekkür etti.

Başkan Özden paylaşımında şu ifadelere yer verdi;