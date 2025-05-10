Başkan, şehit annelerini yalnız bırakmadı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Başkan, şehit annelerini yalnız bırakmadı

Tavas Kaymakamı İsmail Demir ve Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Anneler Günü öncesi ilçede yaşayan şehit annelerini ziyaret ederek gönüllerini aldı.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, gerçekleştirilen ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada; "Anneler Günü dolayısıyla, şehitlerimizin bizlere emaneti olan, vatanımız için en kıymetli varlıklarını feda eden kıymetli annelerimizi ziyaret ettik. Tavas Kaymakamımız İsmail Demir, İlçe Emniyet Müdürümüz Ayhan Atabek, İlçe Müftümüz Abdullah Bıçakcı ve Tavas Sosyal Hizmet Merkezi Müdürümüz Büşra Kalaycı'nın da katılımıyla gerçekleştirdiğimiz ziyarette, şehit annelerimizin sabrı ve duası bizlere güç verdi. Bu vesileyle başta şehit annelerimiz olmak üzere, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü bir kez daha saygı ve sevgiyle tebrik ediyorum" diye konuştu.

Başkan, şehit annelerini yalnız bırakmadı

Başkan, şehit annelerini yalnız bırakmadı

Başkan, şehit annelerini yalnız bırakmadı

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