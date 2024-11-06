Başkan Sinem Dedetaş'tan ilk kez bu kadar sert tepki. AKP'li meclis üyesinin sözleri çileden çıkardı

Düzenleme: Kaynak: Halk TV
Başkan Sinem Dedetaş'tan ilk kez bu kadar sert tepki. AKP'li meclis üyesinin sözleri çileden çıkardı

Üsküdar Belediye Meclisi toplantısında AKP'li Meclis Üyesi Kemal Özer'in Esenyurt'a kayyum atanamasına ilişkin "Milli iradeye değil, teröre müdahale vardır" diyen Özer'e Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, sert tepki gösterdi.

Esenyurt Belediye Bakanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasının yankıları sürüyor.

Vatandaşların belediye binası önünde adalet nöbetleri devam ederken, bugün Özer'in avukatı tarafından tutukluluğa ilişkin yapılan itiraz reddedildi.

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Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanması, dün Üsküdar Belediyesi'nin Kasım Ayı Toplantısı Birinci Birleşimi'nde de tartışıldı.

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Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı başkanlığında toplanan oturumda söz alan AKP'li Belediye Meclis Üyesi Kemal Özer, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına ilişkin konuştu.

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Özer, AKP döneminde darbeler dışında milli iradeye müdahale olmadığını söyleyerek, Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasını, "Milli iradeye değil, teröre müdahaledir" sözleriyle savundu.

Özer, konuşmasının devamında, "Şimdi biz de diyoruz ki, bu millet 23 yıl lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidara taşımış, nice 23 sene de iktidara taşıyacak" dedi.

AKP'li meclis üyesinin Esenyurt'a kayyum operasyonu terör ile ilişkinlendirmesi, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı çileden çıkardı.

Dedetaş, tepkisini şöyle dile getirdi:

"Liderlerimizin ismini zikredip burada onlardan güç alıp olayı çarpıtmak doğru bir şey değil. Burada sayın Cumhurbaşkanımızın adını kimse zikretmedi. Cumhurbaşkanına yönelik ne bir laf söylendi ne de aksi yapıldı.

Lütfen Cumhurbaşkanınızın adını buraya taşıyarak farklı algılar yaratmaya çalışmayın. Partinizin de CHP'nin de terör ile ilişkisini vurgularsanız burada herkes ayağa kalkar. O yüzden taşımayın buraya."

Dedetaş'ın tepkisi salondan alkış topladı.

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