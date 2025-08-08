Başkan Subaşı, Bilecik Belediyesinin SGK’ya olan toplam borcunu açıkladı



Serhat KAYA – Bilecik / Yeniçağ



Bilecik Belediye Meclisi 2. toplantısında, ilk toplantıda komisyonlara sevk edilen 3 gündem maddesi görüşüldü. Gündem maddeleri arasında yer alan Belediyenin SGK’ya olan borcuna karşılık, belirlenen 21 taşınmazın SGK’ya devri konusunun görüşülmesi öncesinde Başkan Subaşı Meclis Üyelerine borçlarla ilgili bilgiler verdi.

SGK’YA OLAN TOPLAM BORÇ 241 MİLYON

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin ardından göreve geldiklerinde 50 milyon TL kadar bir SGK borcu ile karşılaştıklarını belirten Subaşı, personele yapılan yüzde 100 zammın buna çok büyük etkisi olduğunu yeniden vurguladı. Subaşı SGK’ya olan borcun bugün itibari ile 158 milyon 600 bin TL olduğunu, buna ilave olarak 83 milyon da bugüne kadar işlemiş faiz bulunduğunu anlatarak toplam borcun 241 milyon civarında olduğunu açıkladı.

Subaşı, SGK prim borçlarının ödenememesini seçim öncesi dönemdeki belediye yönetiminin personele yaptığı yüzde 100 zamma bağlayarak, kendileri döneminde ödemelerin belli bir dengede gittiğini ancak yapılan yüzde 100 zam ile maaşları ödemeye devam edip prim borçlarını ödeyememeye başladıklarını anlattı.

AK Parti Belediye Meclis Üyesi İbrahim Rafet Sünetçi’nin eski Belediye Başkanı Semih Şahin ve danışmanı Selçuk Erdağı tarafından sosyal medyada yaptıkları kendileri döneminde SGK’ya borç olmadığı yönündeki paylaşımları hatırlatması üzerine ise Başkan Subaşı kendilerini takip etmediğini söyleyerek, “75 günlük süreci Semih Şahin mi devralmış da bu açıklamayı yapıyor. Bu Semih Şahin zamanında gelen bir borç değil. Ben Belediye Başkanlığını kazandığımda geldi. Yani 75 günlük süreci Semih Şahin, Selçuk Erdağı ben yönettim diyorsa 50 milyon borç bıraktı. Ama ben Sadık amca yönetti diye biliyordum.” şeklinde konuştu.

Ardından okunan komisyon raporunda 21 taşınmazın SGK’ya devredilmesi AK Parti Belediye Meclis Üyesi Zekeriya Çakır’ın karşı oyuna karşılık oy çokluğu ile uygun görüldü. Çakır karşı oyunda düştüğü şerhinde “Mahkemelerce tarafsız ve objektif kriterlere dayalı bir tespit olmadığından kurumun zarara uğrama ihtimali varlığı nedeniyle çekimser kalıyorum” ifadelerini kullandı.

Komisyon raporunun okunmasının ardından yapılan oylamada AK Parti ve MHP Meclis Üyelerinin çekimser oylarına karşılık CHP grubunun oyları 21 taşınmazın 76.896.000 TL bedel ile SGK’ya devredilmesine oy çokluğu ile karar verildi.