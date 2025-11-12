YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında hazırlanan şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Öğrencileri, öğretmenleri ve aile üyeleriyle birlikte ağırlayan Başkan Subaşı, onlarla sohbet etti, düşüncelerini aldı.

Yarışma hakkında öğrencilerin duygu ve düşüncelerini alan Başkan Subaşı, eğitime ve gençlere yönelik tüm güzel çalışmalarda yer almaya çalıştıklarını kaydetti.



Gerçekleştirilen ziyaret hakkında sosyal medya hesabında paylaşım yapan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, ‘’Yüreklerindeki Cumhuriyet coşkusunu şiirlerine ve resimlerine el emeğiyle yansıtan çocuklarımızı belediyemizde ağırlayarak ödüllerini takdim ettik. Cumhuriyetimizin ışığını sanatlarıyla büyüten tüm çocuklarımıza yürekten teşekkür ediyor, gözlerindeki o heyecanı ve Cumhuriyet sevgisini daima korumalarını diliyorum.’’ İfadelerini kullandı.

Öğrenciler ve aileleri de Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’na katkıları ve misafirperverliği dolayısıyla duydukları memnuniyeti belirterek, teşekkür etti.

Ziyaret; Başkan Subaşı, öğrenci ve aile üyelerinin hatıra fotoğrafları çektirmesiyle sona erdi.