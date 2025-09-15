Başkan Subaşı hafta başı mesaisine sanayi esnafıyla başladı

Kaynak: Haber Merkezi
Başkan Subaşı hafta başı mesaisine sanayi esnafıyla başladı

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, hafta başı mesaisine Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek başladı.

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, hafta başı mesaisine Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek başladı.

Her fırsatta vatandaş ve esnafı ziyaret ederek, talep ve görüşlerini dinleyen Belediye Başkanı Subaşı, beraberinde başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleriyle birlikte bu kez sanayi esnafı ile bir araya geldi.

Esnaf ile sohbet ederek çay içen Başkan Subaşı, talep ve görüşleri not aldı, yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretini sosyal medya hesabında paylaşan Başkan Subaşı, ‘’ Haftaya küçük sanayi esnafımızla bir araya gelerek başladık. Çaylarını içerken sohbet ettik. İstek ve önerilerini de not almayı unutmadık. Misafirperverlikleri için değerli esnafımıza teşekkür ediyorum.’’ İfadelerini kullandı.

Küçük Sanayi Sitesi esnafı da ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek Başkan Subaşı’na teşekkür etti.

Son Haberler
Kadıköy'de 6 mahalle susuz kalacak: İSKİ duyurdu!
Kadıköy'de 6 mahalle susuz kalacak: İSKİ duyurdu!
Fenerbahçe Alanyaspor'u 7 eksikle konuk edecek!
Fenerbahçe Alanyaspor'u 7 eksikle konuk edecek!
Federasyona tepki: Ligden çekildiler!
Federasyona tepki: Ligden çekildiler!
Kitapseverler Alanya’da buluşacak! 7’nci Alanya Kitap Fuarı kapılarını açıyor
7’nci Alanya Kitap Fuarı kapılarını açıyor
Kafede bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var
Kafede bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var