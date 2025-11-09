YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Belediye Başkanı ve aynı zamanda Melek Mızrak Subaşı, ‘’Su yönetimini daha güçlü bir yapıya kavuşturmak istiyoruz’’ dedi.

Aynı zamanda Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği başkanlığı görevini yürüten Subaşı, üye belediye başkanları ve ilgili temsilcilerle bir araya geldi.

İlçe ve belde belediye başkanlarını ziyaret eden Belediye Başkanı Subaşı, üyelerle birlikte fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Yapılan ziyaretler hakkında sosyal medya hesabında paylaşım yapan Başkan Subaşı, ‘’Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği bütçe çalışmalarımız kapsamında, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun ve Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak'ı ziyaret ettik. İş birliği, dayanışma ve ortak akılla hareket ederek bölgemizin su yönetimini daha güçlü bir yapıya kavuşturmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.’’ İfadelerini paylaştı.