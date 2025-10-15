YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Türk Kadınlar Birliği Bilecik Şubesi’nin işbirliğinde hazırlanan kermese katıldı.

Geliri ihtiyaç sahibi vatandaşlara aktarılacak olan kermeste el emeği göz nuru birçok ürün satışa sunuldu.

Başkan Subaşı, kadınlarla sohbet ederek anlamlı kermesin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

KERMESİN GELİRİ İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA VERİLECEK

Hazırlanan kermesin ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Subaşı, ‘’Bilecik Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Türk Kadınlar Birliği Bilecik Şubesi’nin ortaklığında, geliri tamamen ihtiyaç sahiplerine aktarılmak üzere düzenlenen kermese bizler de katkı sağlayarak hem üretici kadınların hem de vatandaşlarımızın yanında olmayı amaçladık. Yarın akşam saatlerine kadar Şadırvan mevkisinde devam edecek kermese tüm vatandaşlarımızın destek vermesini bekliyoruz.’’ İfadelerini kullandı.

Kermeste yer alan kadınlar da Başkan Subaşı’na ilgisi ve sağladığı katkılar dolayısıyla teşekkür etti.