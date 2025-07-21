Başkan Subaşı, Vali Sözer'i makamında ziyaret etti

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, belediye meclis üyeleriyle birlikte Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Bilecik'e birlikte hizmet etmenin sorumluluğu ve önemi vurgulandı. Başkan Subaşı, nazik ev sahiplikleri için Vali Sözer'e teşekkürlerini iletti. İki kurum arasında uyum ve iş birliğinin artarak devam edeceği mesajı verildi. Başkan Subaşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Valimiz Sayın Faik Oktay Sözer'i belediye meclis üyelerimizle birlikte ziyaret ettik. Şehrimize birlikte hizmet etmenin sorumluluğunu ve değerini paylaşıyor, nazik ev sahiplikleri için kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.