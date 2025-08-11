Başkan Tekin'den Sındırgı'ya geçmiş olsun mesajı!

Özel KELKİT - BALIKESİR / YENİÇAĞ

İYİ Parti Karesi İlçe Başkanı Cahit Can Tekin, Sındırgı'da meydana gelen ve İstanbul dahil birçok ilde hissedilen deprem ile ilgili basın açıklaması yaparak geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Basın açıklaması;

Kıymetli hemşehrilerim,

10 Ağustos 2025 (Dün) Sındırgı ilçemizde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem hepimizi derinden üzmüştür. Bu zorlu süreçte depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yürekten yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum.

Deprem, bölgemizin bir gerçeği olduğunu bir kez daha acı bir şekilde hatırlatmıştır. Devletimizin tüm kurumları, AFAD ve yerel yönetimlerimizle birlikte yaraların sarılması için hızlı ve etkin bir şekilde harekete geçmiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyor, vatandaşlarımızın yanında olmak için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.

Depremzede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması, hasar tespit çalışmalarının hızla tamamlanması ve güvenli barınma imkanlarının sağlanması en önemli önceliğimiz olmalıdır. Bu noktada İYİ Parti olarak, hemşerilerimizin yanında olmak ve dayanışma ruhunu güçlendirmek için her türlü desteğe hazırız.

Bu vesileyle, bir kez daha Sındırgı halkına ve tüm Balıkesir'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hayatın normale dönmesi için gösterilecek çabalara tam destek verdiğimizi ifade ediyorum.

Saygılarımla

Cahit Can Tekin

İYİ Parti Karesi İlçe Başkanı