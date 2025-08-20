Başkan Tekin’den su tasarrufu çağrısı!

Serhat KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Hava sıcaklığı nedeniyle suların debisinin düşük geldiğini belirten Başkan Tekin, motorların ilçenin yüksek kesimindeki bölgelere su pompalayamadığını bu nedenle de yüksek kesimlerde oturan vatandaşların mağdur olduğunu söyledi.

Başkan Tekin yaptığı çağrıda, “Kıymetli hemşehrilerim, hava sıcaklığı nedeniyle sularımızın debisi düşük geliyor. Suyumuzu tasarruflu kullanalım. Su motorlarımız yüksek bölgelerde olan evlerimize su azlığından pompalamıyor. Lütfen duyarlı olalım.” dedi.