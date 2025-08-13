Başkan Tepe, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor: Vatandaşla doğrudan temas önceliğimiz

ORDU / ALİ YAZAN

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, ilçedeki mahalle ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Durugöl, Karşıyaka ve Akyazı mahallelerine giden Başkan Tepe, vatandaşlarla birebir görüşerek sorunları dinledi, talepleri not aldı.

YERİNDE İNCELEME, YERİNDE ÇÖZÜM

Mahalle gezileri kapsamında esnafla sohbet eden ve mahalle sakinlerinin önerilerine kulak veren Başkan Tepe, yürütülen çalışmaları yerinde inceleme fırsatı buldu. Ziyaretler sırasında karşılaştığı sorunlara çözüm önerilerini paylaşan Tepe, belediyeciliğin temelinde halkla doğrudan iletişimin yer aldığını vurguladı.

“HALKIMIZIN GÖRÜŞÜ HİZMETLERİMİZE YÖN VERİYOR”

Ziyaretlerin ardından açıklamada bulunan Başkan Tepe, “Şehrimizin her köşesinde çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Ancak en az bu çalışmalar kadar önemli olan şey, vatandaşımızla doğrudan temas kurmak. Görüş ve önerileri bizim için çok kıymetli. Bizleri içtenlikle karşılayan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum,” dedi.

MAHALLELERE ÖZGÜ HİZMET PLANLAMASI

Altınordu Belediyesi’nin hizmet anlayışının mahalle bazında ihtiyaçlara göre şekillendiğini belirten Başkan Tepe, bu tür saha ziyaretlerinin önümüzdeki süreçte de düzenli olarak süreceğini kaydetti.