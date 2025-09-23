Başkan Tepe sözünü tuttu: Çalışan anne ve çocuklara kreş müjdesi!

YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, seçim vaatleri arasında yer alan kreş projesinin hayata geçtiğini duyurdu. Karapınar Mahallesi’nde inşa edilecek olan kreş, hem ailelerin yükünü hafifletecek hem de bölge ekonomisine canlılık katacak.

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, seçim döneminde çalışan annelere verdiği sözü yerine getiriyor. Karapınar Mahallesi’ndeki Organize Sanayi Bölgesi’ne yakın bir alanda inşa edilecek olan Altınordu Belediyesi Rıfat-Şükran Çabuk Kreş ve Gündüz Bakım Evi için çalışmalar başlıyor.

Başkan Tepe, kreşin inşa edileceği alanda incelemelerde bulunarak ekip arkadaşlarından bilgi aldı.

106 ÇOCUĞA EĞİTİM İMKÂNI

Toplam 2 bin 250 metrekarelik bir alana kurulacak olan kreş, 585 metrekare kapalı alana ve 395 metrekarelik çocuk oyun bahçesine sahip olacak. Kreş, 106 çocuğa eğitim imkânı sunacak ve içerisinde 4 etkinlik odası, oyun ve uyku odası, yemekhane, mutfak, idari ofisler ile ilk yardım odası yer alacak.

ÇALIŞAN AİLELERİN YÜKÜ HAFİFLEYECEK

Kısa süre içerisinde çalışmalarına başlanacak olan Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin, hem ailelerin yükünü hafifleteceği hem de bölgedeki çalışma hayatına dinamizm katacağı belirtiliyor. Başkan Tepe, kreş projesine destek veren hayırsever Rıfat Çabuk’a da teşekkürlerini iletti.