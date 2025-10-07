Başkan Tepe’den çocuk, genç ve hasta yakınına peş peşe 5 müjde!

YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Altınordu İlçe Belediye Meclisi Ekim Ayı toplantısında konuşan Başkan Ulaş Tepe, kent yaşam kalitesini yükseltecek dev projeleri tek tek açıkladı. Çocukların sanat eğitimi alacağı Konservatuar kuruldu, hasta yakınlarının kalacağı Refakatçi Evi misafire hazır hale geldi. En dikkat çekici müjde ise gençlerin serzenişine cevap olarak gelen, Ordu’da bir ilk olacak 7/24 Açık Kafe oldu.

GENÇLER İÇİN 7/24 AÇIK KAFE

Başkan Tepe, özellikle üniversiteli gençlerin erken kapanan mekânlar sorununa çözüm getirdi. Cumhuriyet Mahallesi'nde açılacak 7/24 Açık Kafe, gençlerin istedikleri saatte çay, kahve içebileceği ve ufak atıştırmalık bulabileceği bir sosyal alan olacak. Başkan Tepe bu projeyi, gençlerin serzenişine duyarsız kalamadıkları için hayata geçirdiklerini belirtti.

TARİHİ KONAK ARTIK SANATLA YAŞAYACAK

Halk arasında Altıneller Konağı olarak bilinen Saatçi Hafız Efendi Konağı'ndaki restorasyon tamamlandı. Başkan Tepe, kısa bir süre sonra bu tarihi binanın Altınordu Belediyesi Konservatuarı olarak hizmete gireceğini müjdeledi. Bahçesi de tarihle bütünleşen keyifli bir dinlence alanına dönüşecek olan konaktan, artık kısa bir süre sonra müzik tınıları yükselecek.

REFAKATÇİ EVİ HAZIR

Seçim vaatlerinden biri olan Refakatçi Evi’nde de çalışmalar sonlandı. Cumhuriyet Mahallesi’nde, Şehir Hastanesi’ne yakın konumda hazırlanan Refakatçi Evi, kalacak yer bulamayan hasta yakınları için büyük bir eksikliği giderecek. Yapılacak protokolün ardından evin kapıları kısa sürede açılacak.

KÜTÜPHANE VE GENÇLİK MERKEZİ İÇİN DEV DESTEK

Başkan Tepe, nüfusu hızla artan Şahincili Mahallesi’ne modern bir kütüphane kazandırılması için önemli bir adım attı. Altınordu Belediyesi’ne ait, yatırım maliyeti kadar değerli olan arazi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bedelsiz devredilecek. Bu devir, bölgeye kazandırılacak Kütüphane ve Gençlik Merkezi'nin yolunu açtı.

UYGUN FİYATLI İKRAM

Cumhuriyet Gençlik Merkezi’nin bahçesi de gençlerin yüzünü güldürecek. Merkezde çalışma saatlerinin 08.00-23.00 arasına alınmasının ardından, bahçeye uygun fiyattan sıcak-soğuk içecek ve atıştırmalıkların satılacağı bir kafe kuruluyor.

Altınordu İlçe Belediye Başkanı Ulaş Tepe, "Halkın yaşam kalitesini yükseltmeyi görev olarak değil, gönül borcu olarak gördüklerini" ifade etti.