Başkan Timur Sevi'ye silahlı saldırı

YÜTSO Meclis Başkanı Timur Sevi, evinin önünde olduğu sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Olayla ilgili olabileceği belirtilen 1 kişinin gözaltına alındı.

Aktarılan bilgilere göre Yüksekova'nın tanınan ve sevilen isimlerinden olan YÜTSO Meclis Başkanı Timur Sevi, silahlı saldırıya uğramasının ardından olay yerine gelen ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Sevi, hemen ameliyata alındı. Sevi'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis olayla ilgili bir kişiyi gözaltına alırken silahlı saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.