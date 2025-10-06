Başkan Torun İYİ Parti İzmit İlçe Kongresine katıldı

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

İYİ Parti’de il kongreleri öncesi ilçe kongreleri sürüyor. Bu kapsamda Kocaeli’nin İzmit İlçesinde de 4. Olağan Kongre yapıldı. Kongrede mevcut ilçe Başkanı Haluk Tamyüksel yeniden seçilerek güven tazeledi.

İYİ Parti’nin İzmit İlçe kongresine Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun da Başkan Yardımcısı Cemil Özkahya ile birlikte katılarak kongrenin hayırlı olmasını diledi.

Kongreye ayrıca İYİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cumali Durmuş ile Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da katıldı.

Kongre sonrası bir açıklama yapan Başkan Torun, “Kongrede güven tazeleyen İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel’i ve yeni yönetimini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.” dedi.