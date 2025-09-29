Başkan Torun satranç severlerle bir araya geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Başkan Torun satranç severlerle bir araya geldi

Bilecik’in Osmaneli ilçe Belediye Başkanı Bekir Torun, ilçede düzenlenen satranç turnuvasında satranç severlerle bir araya geldi.

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Başkan Torun, ilçede düzenlenen Yusufcan Demircan Satranç Turnuvası’na katılarak sporcuların heyecanına ortak oldu.

Ankara Gazi Üniversitesi 1. sınıf öğrencisi iken lenf kanseri teşhisi konulan ve İstanbul’daki bir hastanede 6 ay tedavi görmesinin ardından genç yaşta hayata gözlerini yuman Osmanelili satranç sporcusu Yusufcan Demircan anısına ilçede satranç turnuvası düzenlendi.

İlki geçen yıl düzenlenen turnuvaya bu sene Belediye Başkanı Bekir Torun da katılarak hem sporcuların heyecanına ortak oldu hem de dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti.

Başkan Torun yaptığı açıklamada, “Sporun ve gençlerimizin daima yanında olmaya devam ediyoruz.” dedi.

Son Haberler
Trakya Birlik ayçiçek kesin alım fiyatını açıkladı
Trakya Birlik ayçiçek kesin alım fiyatını açıkladı
Fatih Tekke'den Onuachu penaltısına yeni yorum: 'En az 2 kırmızı kart!'
Fatih Tekke'den Onuachu penaltısına yeni yorum: 'En az 2 kırmızı kart!'
Kredi kartı faizleri değişiyor! Tarih belli oldu
Kredi kartı faizleri değişiyor! Tarih belli oldu
MHP’nin Kürtçe dergi polemiğine son nokta koyuldu! Hakkı Öznur belgeler ve şahitleriyle anlattı
MHP’nin Kürtçe dergi polemiğine son nokta koyuldu! Hakkı Öznur belgeler ve şahitleriyle anlattı
Beşiktaşlı oyuncudan Solskjaer itirafı: 'Ayrılığına şaşırmadım'
Beşiktaşlı oyuncudan Solskjaer itirafı: 'Ayrılığına şaşırmadım'