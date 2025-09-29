Başkan Torun satranç severlerle bir araya geldi

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Başkan Torun, ilçede düzenlenen Yusufcan Demircan Satranç Turnuvası’na katılarak sporcuların heyecanına ortak oldu.

Ankara Gazi Üniversitesi 1. sınıf öğrencisi iken lenf kanseri teşhisi konulan ve İstanbul’daki bir hastanede 6 ay tedavi görmesinin ardından genç yaşta hayata gözlerini yuman Osmanelili satranç sporcusu Yusufcan Demircan anısına ilçede satranç turnuvası düzenlendi.

İlki geçen yıl düzenlenen turnuvaya bu sene Belediye Başkanı Bekir Torun da katılarak hem sporcuların heyecanına ortak oldu hem de dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti.

Başkan Torun yaptığı açıklamada, “Sporun ve gençlerimizin daima yanında olmaya devam ediyoruz.” dedi.