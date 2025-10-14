YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’in Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, ikametgâhı Osmaneli’de olmayıp Osmaneli’de oturmakta olan vatandaşlardan ikametgâhlarını oturdukları yere aldırmalarını istedi.

Başkan Torun yaptığı yazılı açıklamada “Sevgili Osmaneliler bir konuda sizlerden destek istiyoruz.” diyerek, vatandaşlardan ikametgâhını Osmaneli’ye aldırmalarını istedi. Belediyelerin İller Bankasında aldıkları payların nüfus miktarına göre belirlendiğini söyleyen Başkan Torun, ikametgâhı Osmaneli dışında olup, Osmaneli’de oturan vatandaşların bilmeden bir haksızlığa neden olduklarını vurguladı.

Bekir Torun vatandaşların çoğunun ikametini köylerde tutarak muhtar seçimi döneminde kendi muhtar adaylarını seçmek için bu yönteme başvurduğunu da belirterek, vatandaşlar tarafından yapılan bu uygulamanın Osmaneli Belediyesinin İller Bankasından alması gereken payı düşürdüğünü söyledi.

Başkan Torun yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Osmanelide yaşayan ve ikametgâhını Osmaneli'ye almayan yurttaşlarımızdan ikametgâhlarını Osmaneli'ye almalarını istiyoruz.

Bildiğiniz üzere iller bankasından belediye payımızı nüfusa göre alıyoruz. Ancak Osmaneli Belediyesinden hizmet alan fakat Osmaneli'ye ikametgâhını almayan 1000' in üzerinde insan var.

Bunun en büyük nedenlerinden biri de köylerdeki seçimlerde kendi muhtar adaylarını desteklemek isteyenler. Bunu anlıyoruz, fakat seçimlerden 6 ay önce ikametgâhınızı köyünüze alırsanız seçimlere köyde katılabilirsiniz. Yani seçimlerden sonra lütfen ikametgâhınızı Osmaneli'ye geri alınız. Bildiğiniz üzere bu e-devlet'ten yada nüfus müdürlüğünden kolaylıkla yapılabilen bir işlem.

Osmaneli Belediye Başkanlığı olarak; Çöpleri topluyoruz, kanalizasyon hizmeti veriyoruz, yangınları söndürüyoruz, cenaze ve mezarlık hizmetleri veriyoruz, şehrin temizliğini yapıyoruz, sosyal ve kültürel hayat adına yatırımlar yapıyoruz, parklar mesire alanları yapıyoruz, yeni yollar ve alt yapılar yapıyoruz, yaşlılarımızı ücretsiz hastaneye taşıyoruz, her ay 15 ton su ücretsiz veriyoruz. Halk ekmeğinden, soğuk hava deposuna, yeni su kaynaklarından, belediye binasına, kongre merkezinden köylü pazarına, kapalı oyun grubundan gasilhanesine kadar bir çok yatırım içerisindeyiz. Aynı şekilde imar çalışmalarımız, zabıta hizmetlerimiz, çevre üzerine çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.

Bu hizmetleri bizden aldığı halde ikametgâhını Osmaneli'ye almayanlar farkında olmadan bir adaletsizliğe ortak oluyorlar, hakka giriyorlar.

2026 yılında belediye ile iktisatlı olan kişilerden (kiracılar, kiracı olmayı planlayanlar, alışverişi olanlar, mal almak satmak isteyenler, destek paketlerinden faydalananlardan) ikametgâh zorunluluğu getirilmesi planlanmaktadır.

2026 yılında vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için lütfen ikametgâhlarınızı Osmaneli merkeze alınız.

Anlayışınız için teşekkür ediyoruz.”