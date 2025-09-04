Başkan Torun’dan Osmaneli’ye su müjdesi

BİLECİK / SERHAT KAYA

Bilecik’in Osmaneli İlçesinde Belediye Meclisi Eylül ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Bekir Torun Başkanlığında yapıldı. Başkan Torun toplantı öncesinde yaptığı açıklama ile ilçenin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak su kaynağını evlere ulaştırmada son aşamaya gelindiğini söyledi.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, geçtiğimiz aylarda Osmaneli’nin su ihtiyacını karşılayacak yeni bir su kaynağı bulunduğunu duyurmuştu. Başkan Torun Eylül ayı Meclis toplantısında su ile ilgili analiz raporlarının geldiğini söyleyerek raporları Belediye Meclis Üyelerine de dağıttı.

Bulunan su kaynağının analiz raporlarının içme suyu olarak kullanıma uygun geldiğini söyleyen Başkan Torun, 1 ay gibi bir süre zarfında suyun evlere ulaştırılmış olacağının müjdesini verdi. Başkan Torun ayrıca suyun içme suyu olarak kullanılmaya uygun olması nedeni ile asbest boru olan su altyapısının içme suyuna uygun borularla değişimine başlandığını ve bu çalışmanın da yüzde 70 oranında tamamlandığını söyledi.

Bekir Torun ilçenin su ihtiyacını Karasu İçme ve Kullanma suyu hattından karşıladığını hatırlatarak, bu hattın en sonunda yer alan ilçe olmaları nedeni ile hatta meydana gelen her arızadan olumsuz etkilendiklerini belirtti. Torun, son 1 haftadır hatta yine sorun bulunduğunu ancak kendi yerel kaynaklarından ihtiyacı karşılıyor olmaları nedeni ile Osmaneli halkının su kesintileri ile mağdur edilmediğini de ifade etti.

Başkan Torun, yeni su hattı altyapısının 1 ay içinde tamamlanacağının ve Osmaneli halkının artık evlerinden akan suyu içme suyu olarak da kullanabileceğinin müjdesini verdi.