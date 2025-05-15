Başkan ve eşi, obezite ile mücadele için mutfağa girdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ve dünyada son yıllarda önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelen obeziteyle mücadele etmek ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla ‘Adım At Gülümse, Sağlığını Önemse’ projesini hayata geçirdi. Proje ile sadece kent merkezinde değil, dağ köylerinden mahallelere, okullardan kamu kurumlarına kadar geniş bir alanda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Diyetisyenler, fizyoterapistler, eğitmenler ve gönüllülerle yürütülen çalışmalar aracılığıyla, bilgiye erişimi artırmak ve harekete geçilmesini sağlamak hedefleniyor.

Proje kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, mutfak önlüklerini takıp BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ile birlikte mutfağa girdi. BTSO Mutfak Akademi'de usta şefler Barış Uysal ve Şenol Eralp rehberliğinde, hem lezzetli hem de sağlıklı bir alternatif olan Enginarlı Fit Salata hazırlayan Mustafa Bozbey ve Seden Bozbey, mutfaktaki yetenekleriyle usta şeflerden tam not aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak halk sağlığına büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, toplumların en büyük sorunlarından biri haline gelen obeziteye karşı harekete geçmek amacıyla ‘Adım At Gülümse, Sağlığını Önemse’ projesini hayata geçirdiklerini dile getirdi. Proje kapsamında BTSO Mutfak Akademi’de mutfağa girdiklerini söyleyen Başkan Bozbey, "Projenin gerçekleşmesine önemli katkılar sunan değerli eşim Seden Bozbey ve BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ile birlikte keyifli ve anlamlı bir etkinlikte bir araya geldik. Sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekmek amacıyla BTSO Mutfak Akademi’de mutfağa girdik. Usta şeflerimizin eşliğinde Enginarlı Fit Salata hazırladık. Bu etkinlikle; dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve bilinçli yaşam tarzı alışkanlıklarının obeziteyle mücadelede ne denli etkili olduğunu bir kez daha vurgulamış olduk. Sağlıklı bireylerden oluşan sağlıklı bir toplum için hep birlikte adım atmaya devam edeceğiz" dedi.



Obezitenin, sadece bireysel bir sağlık sorunu değil; çağın en yaygın halk sağlığı problemlerinden biri olduğunu söyleyen Seden Bozbey, yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları ve hareketsizlik gibi etkenlerle giderek artan sorunun, çocukları da tehdit ettiğini belirtti. Sağlıklı bir bedenin, sağlıklı bir toplumun temeli olduğunu ifade eden Seden Bozbey, "Bu nedenle Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı ve hayata geçirilmesine katkı sunduğum ‘Adım At Gülümse, Sağlığını Önemse’ projesini çok değerli buluyorum. Kadınlar olarak yalnızca ailemizin değil, toplumun sağlığını ve geleceğini de şekillendiren bir güce sahibiz. Bizler sağlıklı yaşamın temellerini atıyor, çocuklarımıza ve çevremize farkındalığı taşıyoruz. Obeziteyle mücadelede de sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaşmasında da kadınların liderliği belirleyicidir. Obeziteye karşı verdiğimiz bu mücadele, yaşam kalitemizi artıracak, çocuklarımıza daha sağlıklı bir yarın bırakmamızı sağlayacaktır" diye konuştu.