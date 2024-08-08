Başkan yardımcısını açıkladı 24 saatte rekor bağış topladı

Düzenleme: Kaynak: AA
Başkan yardımcısını açıkladı 24 saatte rekor bağış topladı

ABD’de Demokratların başkan adayı Kamala Harris, Minnesota Valisi Tim Walz’ı başkan yardımcısı olarak açıkladıktan sonra, bir gün içinde 36 milyon dolar bağış topladı.

Demokrat Parti’nin seçim kampanyası, Harris’in Walz’ı başkan yardımcısı olarak duyurmasının ardından 24 saat içinde partinin bağış sitesine 36 milyon dolar bağış yapıldığını bildirdi.

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Kampanya yetkilileri, bu yüksek bağış miktarını Demokrat seçmenlerin Walz’ın başkan yardımcısı olarak seçilmesinden duyduğu coşkunun bir yansıması olarak değerlendirdi.

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HARRİS İLK GÜNDE 81 MİLYON DOLAR TOPLAMIŞTI

ABD medyası da bu bağış miktarının, Walz’ın işçi sınıfı seçmenlerin desteğini kazanmak için kırsal kesimdeki oylara yönelmesi beklenen popüler bir vali olmasıyla bağlantılı olduğunu belirtti.

Harris’in adaylığının ilk 24 saatinde ise kampanyasına 81 milyon dolar bağış toplanmıştı ve bu, bir başkan adayının bir günde topladığı en yüksek bağış miktarı olarak kaydedilmişti.

TOPLAM 310 MİLYON DOLAR OLDU

Demokrat Parti’nin seçim kampanyasından yapılan açıklamada, sadece temmuz ayında yapılan bağış miktarının toplamda 310 milyon dolara ulaştığı ifade edildi.

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