Başkan Yıldırım’dan orman yangınlarına karşı vatandaşları uyarı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Başkan Yıldırım’dan orman yangınlarına karşı vatandaşları uyarı

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, orman yangınlarıyla ilgili vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, orman yangınlarının en büyük nedenlerinin yakılan piknik ateşi ve sigara izmaritleri olduğunu vurguladı.

Vatandaşların bu konuda dikkatli olmalarını söyleyen Belediye Başkanı Yıldırım, "Orman yangınlarının büyük bir bölümü yakılan piknik ateşi, sigara izmaritlerinin atılması gibi ihmal ve kusurlardan kaynaklanıyor. Yangınlar yalnızca ağaçlara değil, ormanda yaşayan tüm canlılara zarar veriyor. Tüm kamuoyuna çağrımız ormanlarımızdan ateşi uzak tutalım ve bir ateş yada duman gördüğümüzde ALO 177 veya 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirelim" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamalar esnasında Gölbaşı ilçesi Çatalağaç Köyü yakınlarında yangın olduğu bilgisini alan Başkan Yıldırım, olay yerine giderek yangın hakkında bilgiler aldı.

Meydana gelen örtü yangına müdahalede bulunan itfaiye ekiplerine de kolaylıklar dileyen Başkan Yıldırım, halkın daha dikkatli ve duyarlı olmaya davet etti.

Başkan Yıldırım’dan orman yangınlarına karşı vatandaşları uyarı

Başkan Yıldırım’dan orman yangınlarına karşı vatandaşları uyarı

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