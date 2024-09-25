Başkan Yıldız özel çocuklarla buluştu

2024-2025 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okullara ziyaretlerde bulunan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, son olarak Aydınlıkevler Samet Çakır Ortaokulu’nda kaynaştırma öğrencileri ile bir araya geldi. Oluşan sıcak ve samimi ortamda öğrencilerin hayallerini dinleyen Başkan Yıldız, söylenen şarkılara da eşlik etti. Yıldız, öğretmenlerle de görüşerek sınıflardaki fiziki imkanların daha iyi olabilmesi için destek olacaklarını söyledi. Başkan Yıldız sınıflarda ihtiyaç duyulan iki adet klimayı da temin ederek, montajını yaptırdı.

“HER ÇOCUĞUMUZ BİZİM İÇİN DEĞERLİ”

Her çocuğun çok değerli olduğuna vurgu yapan Başkan Yıldız, “Özel çocuklarımızla bir arada olmaktan büyük mutluluk duydum. Her birinin ne kadar değerli olduğunun farkındayım. Onların gülen yüzü, enerjisi ve sevgisi bizlere umut ve ilham veriyor. Otizm, farklılıklarımızı kucaklamamız ve her bireyin benzersiz yeteneklerini keşfetmemiz için bir fırsat. Özel bireylerin içinde saklı olan potansiyeli görmek ve desteklemek, en önemli görevlerimizden başında geliyor. Öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum. Yalnızca eğitimde değil hayatın her alanında yanlarında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.