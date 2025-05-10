Başkan Yılmaz, çocuklarla trafik eğitimine katıldı

Teorik ve pratik eğitimler katılan Yılmaz, "Trafik ülkemiz için ciddi bir konu. Temelde eğitimlere vererek, daha bilinçli nesillere yetiştirmeliyiz" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Trafik Haftası'nda sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Yılmaz, Trafik Eğitim Parkı'nda eğitim gören öğrencilerle buluşarak, polis memurları tarafından verilen derslere eşlik etti. Sonrasında öğrencilerle parkura çıkan Yılmaz, uygulamalı eğitime de katıldı.

HAFİFE ALMAMALIYIZ

Trafiğin hafife alınacak bir konu olmadığını ifade eden Yılmaz, "Her ne kadar son yıllarda bilinçlenme düzeyimiz artsa da ne yazık ki ülke olarak trafik kültürü oluşturabilmiş değiliz. Artık durumun ciddiyetinin farkına vararak, anlık bir hatanın bile geri dönülemez sonuçlara neden olabileceğini bilmeliyiz. O yüzden trafik kurallarının önemini herkesin iyi bilmesi gerekiyor" dedi.

EN İYİ ÖRNEK EBEVEYNLER

Bu anlamda Trafik Eğitim Parkı'nda verilen derslerin gelecek nesiller açısından çok büyük önem arz ettiğini belirten Yılmaz, "Çocuklarımız hem teorik olarak hem de uygulamalı bir şekilde öğreniyor. Ailelerimizden özellikle istirhamım çocuklarına iyi örnek olmaları. Çünkü en iyi örnek anne ve babalardır. Herkes kurallara uyarsa, yollarımız daha güvenli olur. Lütfen onların sağlığı ve onların geleceği için kurallara uyalım" diye konuştu.