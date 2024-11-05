Başkan zincirleri kopardı. 'Artık memleket meselesi…'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in "kira ve eğitim grubunda yıllık artışlar enflasyondaki düşüşü sınırlandırıyor" açıklaması sonrası markalardan büyük destek geldi.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Bakan Şimşek’in açıklamasının, ticari alan kiralarıyla ilgili mevzuatta değişiklik yapılması yönündeki taleplerinin haklılığını bir kez daha ortaya koyduğunu açıkladı. Markalar için kiranın en büyük iki maliyet kaleminden biri olduğuna dikkat çeken Öncel, fahiş kira artış taleplerinin perakende sektörünün bir numaralı sorunu olmaya devam ettiğini, çünkü 10 uzama yılını dolduran kontratlarda yüzde 500’e varan kira artışı talepleriyle karşılaşıldığını mevcut kontratların 10 uzama yılının sonunda mülk sahibine sebepsiz fesih hakkı tanıdığını ifade etti.

Mülk sahibine verilen bu hakkın kiracının pazarlık gücünü tamamen ortadan kaldırdığını belirten Öncel, “Mağazanın dekorasyonu ve diğer düzenlemeler için yüklü miktarda yatırım yapan kiracı, çoğu zaman mülk sahibinin dayattığı rakamı kabul etmek zorunda kalıyor” ifadelerini kullandı.

Ticari alanlardaki bütün kiracıların aynı sorunla karşı karşıya kaldığını belirten Öncel, “Sadece markalara özel bir durumdan bahsetmiyoruz. Bu durum özellikle düşük kâr marjıyla çalışan markaları ve ülke genelinde binlerce mağazası bulunan indirim marketlerini etkiliyor. Çünkü kira ne kadar artarsa ürün birim maliyeti de o oranda artıyor. O maliyet de eninde sonunda fiyata yansıyor, yani kira artışı, enflasyon şeklinde karşımıza çıkıyor. 516 üye markamızdan yüzde 91’i fahiş kira artışı taleplerinden şikâyetçi. Biz de bir yıldan uzun süredir bu konuya dikkat çekmeye çalışıyoruz. Eylül ayında 250 üyemizin katılımı ile yaptığımız toplantıda konuyu bütün boyutlarıyla ele aldık.

“KİRA SORUNU ARTIK MEMLEKET MESELESİ HALİNE GELDİ”

Kalıcı çözüm için mevzuatta değişiklik yapılması gerekliliği konusunda tam bir mutabakat oluştu. BMD olarak mevzuat değişikliği talebimizi ilgili bakanlıklarımıza ilettik. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklaması, bu konunun sadece markaların sorunu olmaktan çıktığını ve artık bir memleket meselesi haline geldiğini gösteriyor. Dolayısıyla daha fazla gecikmeden mevzuatın gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.