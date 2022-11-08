﻿Başkana mesaj!

5 Kasım cumartesi günü Fenerbahçe Yüksek Divan Toplantısı yapıldı. Arzu etmeme rağmen şehir dışında olduğum için iştirak edemediğim bu toplantıyı anbean takip ettim. Takip ettim, çünkü an itibari ile Türkiye'de ve Avrupa'da grubunda lider olan Fenerbahçe'nin bu "liderlik hikayesi" dışında öncüsü olacağı bir "istikbal projesinin" de ayak seslerini hem beklemekte hem de duymaktaydım.

Fenerbahçe Spor Kulübü Maltepe ilçe sınırları içinde 125.000 metrekarelik bir arazinin kullanım hakkını aldı. Mülkiyeti Millî Savunma Bakanlığı'na ait bu arazinin Fenerbahçe'ye tahsisini elbette çok kıymetli buluyorum. Öyle ya, Allah muhafaza ya özelleştirme adı altında satılsaydı veya millet parkı yapılması gibi "bedava bir iş" ile heba edilseydi daha mı iyi olurdu? Elbette hayır.

Daha önce uzun bir kulüpçülük deneyimi yok, ekibi de camiaya uzak denilirken Fenerbahçe yönetimine gelen Sayın Ali Koç ve ekibi camia ile uyum dönemini tamamladı. Benim gördüğüm budur. Şimdi kendisinin de ifade ettiği gibi, Fenerbahçe hem içeride hem dışarıda lider.

Yeter mi? Tabii ki yetmez.

Fenerbahçe Başkanı'nın; Türk futbolunun temel taşlarının sağlam döşeneceği gibi bir ülküsü olmalı. İşte bu nedenle daha önceki divan toplantılarında da konuştuğumuz gibi Sayın Ali Koç'un da bu arazide gerçekleştireceği bir planı ve taktik çalışması var..

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Daha önceki yazılarımızda da değindiğimiz Atatürk ile Gündüz Kılıç'ın diyaloğunda, Atatürk'ün genç Gündüz'e söylediği "sadece yenmek ve yenilmekten ibaret değildir futbol" sözü göz ardı edilmemeli.

Dolayısıyla Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'un da bir ülküsü, bir hedefi var ve diyor ki; "Hayal etmek başarmanın yarısıdır!.. Derdi dedem."

Sözün özü; Başkan bu hedefi ile "Futbol Akademisi" adı altında binlerce yetenekli minik Türk çocuğunun yuvasını hazırlıyor. Yetenekli olup imkan bekleyen 6-14 yaş grubu çocuklarımızın yetişeceği, enine bölünmüş 7 adet saha ile yeni keşfedilecek "Arda Güler" gibi yerli ve millî yıldızlar için marka değeri yüksek bir yapılanma bekliyoruz, Fenerbahçe Başkanından. Bu proje Türk futbolu için çok kıymetlidir.

Aziz dostum Sayın Başkan; size bir önerim var. Bence Yüksek Divan'da söylediğiniz; "bizim siyasetle işimiz yok" ifadenizi tekrar değerlendirmenizde fayda görüyorum. Zira, bu değerli projeleri gerçekleştirmek için tüm siyasilerden destek almanız gerekebilir ve almalısınız da...

Sizin siyasetle işiniz olmasa bile memleketimizin ve siyasilerin bu projeleri gerçekleştirebilmesi için sizlere ihtiyacı var. Bundan rahatsızlık duyulacak herhangi bir şey yok. Bu akademiyi kendinize mi kuruyorsunuz? Endişe etmeyiniz. Kim ne düşünüyorsa düşünsün. Hedefe varmak cesaret işidir. Siz Türk gençlerinin bu "istikbal projesini" gerçekleştirin ve arkanıza yaslanın. Zira bu kadim Devlet'in ve aziz milletin vefasızlığı görülmemiştir. Elbette sporu yönetenler de taşın altına ellerini koyacak ve "spor kulüplerinin borçları için" gerekeni yapacaktır. Türk sporuna katkı sağlayacak böyle projelerin sayısını arttırabilmek için yapmalılar da!